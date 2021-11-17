Что будет с организмом, если каждый день есть чеснок? Отвечает нутрициолог

Кандидат биологических наук и нутрициолог Александр Мирошников в интервью телеканалу «Москва 24» рассказал о полезных свойствах и опасности чеснока. По его словам, самое полезное вещество в чесноке — аллицин, который вместе с сульфоновыми кислотами предотвращает развитие онкологических заболеваний и накопление «плохого» холестерина.

В 100 граммах чеснока содержится половина суточной нормы аллицина, страдающим от заболеваний сердечно-сосудистой системы необходимо есть по одной дольке чеснока в день. Кроме того, в чесноке есть аминокислота, отвечающая за повышение потенции.

К негативным свойствам чеснока можно отнести наличие эфирных масел, которые провоцируют аппетит и активируют работу поджелудочной железы, что опасно при панкреатите. Более того, чеснок может спровоцировать аритмию или тахикардию за счет нарушения кровообращения, а также развитие желчнокаменной болезни.

Также Мирошников заявил, что для организма очень полезен черный ферментированный чеснок, который получается путем его нагревания при температуре 40-60 градусов. В таком случае улучшаются полезные свойства, быстрее усваиваются многие витамины и минералы. Наконец, при его употреблении практически нет запаха изо рта. Специалист подчеркнул, что чеснок является отличным средством для профилактики простуды, ее предотвращения в здоровом состоянии, однако для заболевших чеснок теряет антибактериальный эффект.

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