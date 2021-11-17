Указ Путина о товарах из ЛДНР

На днях стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ, который приравнивает товары из ОРДЛО к товарам российского происхождения. Документ опубликован 15 ноября. Свое решение правитель сопредельной территории пояснил «защитой прав и свобод человека и гражданина», а также «гуманитарной поддержкой населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины» и недопущения «дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады».

Что это означает на деле: перезапуск экономики «республик» или попытка реанимации умирающих территорий, и как реагируют люди в оккупации — разбирался Realist.online.

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Бурные аплодисменты

«Подписание Указа Путина — это мощный шаг в сторону развития сотрудничества с российской экономикой», — отрапортовал в соцсетях глашатай «ЛНР» и по совместительству участник переговорного формата Родион Мирошник.

По его словам, «шаг со стороны Путина сложно переоценить», поскольку именно он дает возможность экономической реинтеграции «ЛДНР» в лоно РФ.

«Я верю, что он вдохнёт жизнь в наши экономические процессы и предприятия Донбасса смогут работать на равных с российскими предприятиями», — подытожил он.

Интересно, а как Мирошник, довольно, кстати, неглупый человек, видит, например, проведение межбанковских операций?

Да и вообще, какие российские банки согласятся открывать счета «предпринимателям – республиканцам», если это сразу же навлечет на них санкции? Но ведь главное – заявить в сотый раз, что «Россия нас не бросает», а остальное – не в счет!

Ему вторит другой такой пророссийский оптимист, член «общественной платы «ЛНР» Александр Проценко, который в местных соцсетях никак не нарадуется улучшению жизни в «ЛНР».

Правда, представляет ее не как «маленькую Швейцарию», а мини-оффшорную зону.

«Помимо того, что теперь россияне смогут увидеть на полках «Пятерочек»-«Мангитиков» нашу крупу, пиво или колбасу, а какая-нибудь ростовская школа, например, приобрести наш недорогой рециркулятор, есть еще и более интересные ходы с подходами. Из области прокси-инвестиций, назовем их так. По крайней мере, такие мысли уже возникают и озвучиваются. Фактически «ЛДНР» становятся новым офшором. Сейчас российские предприниматели начнут вкладываться в «ЛДНР». Можно много кооперационных цепочек создать с хорошей нормой прибыли», — пишет Проценко, видимо, запамятовавший, что принимать участие в процедурах на право заключения госконтракта в РФ предприятия, зарегистрированные в оффшорах, не имеют права.

Да и крупные торговые сети в РФ вряд ли захотят неприятности в виде санкций и не станут приобретать продукты из «ЛНР». В противном случае эти магазины уже давно бы функционировали в «республике» хотя бы через фирмы-прокладки.

Но в данном случае ситуация аналогична крымской: не хотят российские бизнесмены иметь дело с непризнанными республиками.

Второй, не менее, важный аргумент: гордость Луганска – знаменитая продукция от легендарных предприятий «Луганские деликатесы» (ЛД) и «Луга-нова» (а больше особо похвастать нечем) — уже давно, как говорится, «не торт». Поскольку перешли на весьма посредственное российское сырье от мяса до спирта.

Например, недавно «ЛД» начали выпуск колбасных изделий по российским стандартам, маркируя их не по сортам, а по категориям, что уже опускает их на уровень ниже, превращая в «масс-маркет» даже в прошлом хорошую продукцию. В целом, хорошая колбаса от «ЛД» сегодня стоит уже более 1000 рублей. А это — уровень цен крупных производителей из РФ, типа «Микояновского».

Захотят ли россияне приобретать такую колбасу из Луганска – большой вопрос. Кроме того, местные колбасы и «кондитерку» можно увидеть по всей близлежащей Ростовской области и без всяких указов Путина. На лотках или в киосках. Как и сигареты, которые действительно довольно дешево можно купить в Луганске и «челноками» передать в Ростовскую область, чем и «барыжат» цыгане, пенсионеры и перевозчики, пересекающие границу на Изварино.

Большая дорога для большой промышленности?

Осторожный оптимизм для агонизирующей экономики «республики» в данном случае не помешал бы. Но и тут полно загвоздок.

Как известно, в «республиках» экономическая основа не поменялась: угледобыча, химпромышленность, металлургия и машиностроение. Только от всего этого добра осталось меньше половины.

Предприятий – гигантов, которые еще в 2013 году давали 240 млрд гривен своей стране (15% ВВП) уже нет. Спасут ли экономику остатки промышленности — большой вопрос без ответа.

Да, вероятнее всего, ситуация немного стабилизируется (хотя бы с выплатой зарплаты) у некоторых оставшихся на территории «ЛНР» «тяжелых» предприятий: Алчевского металлургического комбината и Стахановского ферросплавного завода. Ну, и у нескольких более мелких заводов и предприятий, которые кое-как все эти годы стараются удержаться на плаву.

Прежде всего, конкуренция в тяжелой промышленности россиянам явно не нужна: «братский народ» уже откровенно раздражается на своих очередных «подопечных», которым приходиться помогать.

И если в горячую фазу Донбассу искренне хотели помочь и помогали, то сейчас, когда у рядовых россиян свои трудности — «проблемы индейцев шерифа не волнуют».

Но, впрочем, не исключено, что пара-тройка громких закупок из «ЛДНР» действительно покажут по российскому ТВ. У Соловьева. Или у Скабеевой. И по вечерним «новостям».

Неудобные вопросы

На сегодняшний день громко отрапортовала о «плюсах» президентского решения эксперт российского ЦСР (Центр стратегических разработок) Ксения Банникова, назвав положительные моменты, которые она видит от указа Путина и которые, сразу же, вызвали, вопросы.

«Вывозить российские товары на территорию «ДНР» и «ЛНР» можно в любых количествах, даже при ограничении Россией экспорта для других стран».

А что, раньше, российские товары при ввозе в «ЛДНР» были ограничены? Так нет же.

«На товары из «ДНР» и «ЛНР» не распространяются количественные ограничения, установленные Россией на импорт».

Возможно и можно, но найдутся ли желающие, тем более, учитывая конкуренцию, приобретать товары в таком количестве, чтобы хотя бы многомесячных задержек по зарплате не было на предприятиях-изготовителях?

«Товары из «ДНР» и «ЛНР» допускаются к госзакупкам на равных условиях с российскими товарами: они будут считаться не иностранными, а приравнены к отечественным».

Да, если не испугаются санкций. Но, как показывает практика Крыма, мало кто жаждет на них нарываться.

«Теперь в России документ о том, что товар произведен в «ДНР» или «ЛНР», будет иметь официальный статус (ранее признавались только сертификаты Украины».

Возможно, единственный положительный момент, поскольку, не секрет, что предприятия в «республиках» все эти годы правдами-неправдами получали сертификаты из Украины или же, работая через фирмы-прокладки, добивались российской сертификации.

«Товары из «ДНР» и «ЛНР» выводятся из-под действия «антисанкций» — как общих, так и в отношении товаров из Украины.

Товары государством выводятся, но как быть с санкционными рисками для российских предприятий, которые решат посотрудничать с «республиками»? Очереди из желающих явно не будет. Да и ознакомившись с последним списком (2021 года) санкционных украинских товаров, можно сделать вывод, что больший перечень продуктов в той же «ЛНР» просто не производится, поэтому ее экономика не слишком воспрянет.

Реакция жителей

В луганских соцсетях горячо обсуждают практически каждый указ Путина, касающийся Донбасса. И последний – не исключение. птимизма, правда, немного. Во-первых, люди давно привыкли, что, в лучшем случае, «обещанного три года ждут».

Как, например, вакцин от короновируса для всех желающих, которые были обещаны еще с лета, но до сих пор так и не прибыли. Или, возобновление ж/д сообщения с российскими городами или другие «плюшки».

Даже раздача российских паспортов, все же, оказалась «с двойным дном». Во-первых, далеко не все смогли сделать прописку, без которой паспорт РФ мало что дает. Во-вторых, те, кто получил заветный штамп о регистрации, просто ускорились в своем решении уехать, а это означает, что Луганск, и так в рамках жесточайшего кадрового дефицита, продолжил терять специалистов. Поэтому, особой радости замечено не было.

«В тексте документа идет речь о том, что он актуален в виду экономической блокады со стороны Украины (она продолжается уже не первый год, отреагировать можно было и раньше) и тяжелой ситуации с коронавирусом. Как указ поможет бороться с пандемией, не совсем понятно. Повысит уровень зарплат жителей республик, и они смогут купить себе больше лекарств и кислородный концентратор?», — интересуются в региональном ТГ –канале.

«Придется проверять как работает указ, самолично».

«А что, на территории «ЛНР» распротраняются действия указов РФ? Первый раз такое слышу. У нас, вроде, нынче действую Решения ЕЭС».

«Российскому инвестору, использующего дешевый труд трудящихся Донбасса явно недостаточно рынка «ЛДНР» (потому и убрали внутренние таможни) для реализации продукции», — так комментируют «новшество» луганские интернет-пользователи.

Не обошлось и без «зрады», поскольку некоторые в очередной раз огорчились, что сам Путин, по-прежнему, называет «республики» украинскими территориями.

В общем, единственный вывод, который напрашивается от всего происходящего, что, скорее всего, для экономического восстановления региона мало что изменится и его стагнация продолжится.

Хотя, конечно, для многих подписанная Путиным бумага – уже надежда, розовые очки, которые давно разбились стеклами внутрь, но этого никто не хочет замечать.

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