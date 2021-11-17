Александр Зинченко «забыл» о дочери и жене Владе Седан после громкой победы над Боснией и Герцеговиной

Известный украинский футболист и полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» Александр Зинченко, который недавно впервые стал отцом, довольно редко делится моментами с личной жизни и размещает свежие публикации в соцсети Instagram, где за ним следит 1,4 миллиона человек.

Александр Зинченко поделился фотографиями со стадиона Билино Поле в городе Зеница, после громкой победы сборной Украины над Боснией и Герцеговиной. 16 ноября «желто-синие» буквально всухую обыграли своих соперников со счётом 2:0 и ворвались в плей офф Чемпионата мира-2022.

В кадре полузащитник национальной сборной позирует на поле со всей своей командой, лица футболистов излучают неподдельную радость от победы и приближающейся перспективы от предстощих матчей. Как известно, в марте 2022 года пройдёт долгожданный финал Чемпионата, и уже совсем скоро Украина сразится с новыми странами Европы.

«Вместе – мы сила! 🇺🇦💙💛» — написал Зинченко в подписи к фото.