Украина может столкнуться с дефицитом питьевой воды, — Госпродпотребслужба

Украина уже через несколько десятков лет может столкнуться с дефицитом качественной питьевой воды.

Об этом заявила председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая во время форума по экологии и устойчивому развитию, передает Час Пик.

По ее словам, сегодня в Украине действуют устаревшие нормы, устанавливающие требования к качеству воды, которые, к тому же, не выполняются большинством поставщиков. Поэтому решение этой проблемы — важнейшая задача.

«Сегодня начали приниматься решения, которые позволят улучшить ситуацию — это ограничения на использование фосфатов в моющих средствах и некоторых пестицидов (это, к примеру, хлорпирифос). Однако, нам нужно более активно внедрять у себя европейские нормы. Это не вопрос евроинтеграции, это вопрос выживания», — отметила Владислава Магалецкая.

В Украине сегодня действуют государственные санитарные нормы и правила «Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком», в которых в целом отсутствуют 23 показателя безопасности и качества питьевой воды, содержащиеся в соответствующих директивах ЕС.

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