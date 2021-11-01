Нардеп Скороход подтвердила, что в Верховной Раде раздают конверты с деньгами

Шумное заявление покойного нардепа Антона Полякова о раздаче денег депутатам в туалете Верховной Рады прокомментировала в программе «Хард из Влащенко» на телеканале «Украина 24» нардеп Анна Скороход.

«Я была в НАБУ неоднократно, я давала и списки, и фамилии, и аудиозаписи. На сегодня ничего не сделано. Я видела, что Сытник (председатель НАБУ – ред.) заявляет, что расследуется. Но то, что деньги раздают – это факт. Конечно, как говорится, не пойман – не вор…», – сказала она.

Депутат заявила, что нардепы из «Слуги народа» имеют доплаты в конвертах, которые варьируются в зависимости от значимости депутата.

«У «слуг» есть зарплаты в конвертах. На официальную зарплату не оплатишь водителя и охранника, это априори невозможно. Я вам могу сказать, что официальная зарплата депутата составляет около 37 тысяч гривен, плюс 40 тысяч дают на депутатские расходы. Учитывая сегодняшний ценник на все, дополнительно оплачивать охранника и водителя невозможно. Остались группы, каждую группу курируют. Есть градация в группах (по величине доплаты – ред.)», – сказала она.

К слову, член депутатской группы «За будущее» Антон Поляков накануне своей смерти заявил, что народные депутаты из фракции «Слуга народа» получали деньги в конвертах за поддержку закона об олигархах.

Недавно председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в интервью «Главкому» прокомментировал недавнюю историю с офшорами, в которой оказался замешан Зеленский. Он заявил, что использование офшоров и выплаты зарплат в конвертах формально не нарушают закон.