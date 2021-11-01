Легенда «Танцев со звёздами» Екатерина Кухар уходит со сцены? Балерина сделала громкое заявление, узнав о беременности

Катерина Кухар, скриншот youtube Неймовірна правда про зірок

Дочь балетной пары Анастасия также имеет талант к танцевальному искусству.

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«У нее очень хорошие данные, но она не хочет заниматься пока балетом, а я не хочу ее заставлять это делать», — Екатерина считает, что все должно быть по желанию.

На днях прима намекнула на то, что забеременела, но в этом интервью не опровергла и не подтвердила это, сказала только, что боится услышать от ребенка вопрос «Как появляются дети?».

«Настя как-то спросила, А Тимур сказал: «Я знаю, я тебе потом все расскажу», — смеется звездная мамочка.

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Как ранее сообщал Знай.ua: Екатерина Кухар с Александром Стояновым и Тоня Матвиенко с Арсеном Мирзояном рассказали, как сохраняют страсть в отношениях: «Люблю делать…»

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