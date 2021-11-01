Легенда «Танцев со звёздами» Екатерина Кухар уходит со сцены? Балерина сделала громкое заявление, узнав о беременности

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Строгая и одновременно очаровательная судья проекта «Танцы со звездами», прима-балерина Екатерина Кухар, которая недавно случайно рассказала о своей беременности, уже точно знает, что будет делать через пять лет и морально готова к переменам в своей жизни. Об этом она рассказала программе «Невероятная правда о звездах» на телеканале СТБ.

На просьбу ведущей продолжить фразу «Через 5 лет я…», прима неожиданно спокойно ответила, что завершит свою сценическую карьеру и готова к этому морально. После того, как уйдет со сцены, балерина надеется и дальше возглавлять Киевский государственный профессиональный хореографический колледж и планирует возрождать государственную балетную школу.

Катерина Кухар, скриншот youtube Неймовірна правда про зірок

Катерина Кухар, скриншот youtube Неймовірна правда про зірок

Далее речь пошла о семейной жизни. Кухар рассказала, что своего мужа также артиста балета Александра Стоянова называет «балетным Шумахером» из-за того, что он слишком лихо управляет автомобилем. Екатерина также призналась, что за годы супружеской жизни так и не научилась воспринимать то, как любимый лузгает семечки.

Катерина Кухар, скриншот youtube Неймовірна правда про зірок

Катерина Кухар, скриншот youtube Неймовірна правда про зірок

Дочь балетной пары Анастасия также имеет талант к танцевальному искусству.

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«У нее очень хорошие данные, но она не хочет заниматься пока балетом, а я не хочу ее заставлять это делать», — Екатерина считает, что все должно быть по желанию.

На днях прима намекнула на то, что забеременела, но в этом интервью не опровергла и не подтвердила это, сказала только, что боится услышать от ребенка вопрос «Как появляются дети?».

«Настя как-то спросила, А Тимур сказал: «Я знаю, я тебе потом все расскажу», — смеется звездная мамочка.

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