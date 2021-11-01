Легенда «Танцев со звёздами» Екатерина Кухар уходит со сцены? Балерина сделала громкое заявление, узнав о беременности

Строгая и одновременно очаровательная судья проекта «Танцы со звездами», прима-балерина Екатерина Кухар, которая недавно случайно рассказала о своей беременности, уже точно знает, что будет делать через пять лет и морально готова к переменам в своей жизни. Об этом она рассказала программе «Невероятная правда о звездах» на телеканале СТБ.
На просьбу ведущей продолжить фразу «Через 5 лет я…», прима неожиданно спокойно ответила, что завершит свою сценическую карьеру и готова к этому морально. После того, как уйдет со сцены, балерина надеется и дальше возглавлять Киевский государственный профессиональный хореографический колледж и планирует возрождать государственную балетную школу.