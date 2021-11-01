Повстанцы в Эфиопии убили более сотни человек

НФОТ захватили город Комбольча и казнили там более 100 молодых людей, заявили власти и призвали международное сообщество не закрывать на это глаза.

Повстанцы из «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) казнили более сотни жителей города Комбольча на севере Эфиопии. Об этом со ссылкой на заявление эфиопских властей сообщает РИА Новости в понедельник, 1 ноября.

Как пишет агентство, представители НФОТ заявили о захвате городов Дэссе и Комбольча в минувшие выходные.

«Террористическая группировка НФОТ в общей сложности казнила более 100 молодых жителей города Комбольча в тех районах, куда им удалось проникнуть. Международное сообщество не должно закрывать глаза на такие зверства», — заявили в правительстве Эфиопии.

Отметим, что Север Эфиопии стал эпицентром конфликта в ноябре 2020 года, когда власти страны обвинили «Народный фронт освобождения Тыграя», доминировавший в политической жизни Эфиопии почти 30 лет, в нападении на военную базу. Против НФОТ начали операцию в Тыграе при поддержке соседней Эритреи.

В начале октября 2021 года стало известно, что Эфиопия высылает из страны представителей ООН. Заявления власти Эфиопии о высылке представителей ООН прозвучали после того, как УКГВ Мартин Гриффитс предупредил, что в стране начинается искусственный голод.

Также в конце августа в Эфиопии в результате столкновений погибли более 200 человек. Боевики Армии освобождения Оромии начали нападать на представителей народа амхара на западе Оромии.