Новые вагоны и купе — Укразылизныця показала фото

Пассажиров «Укрзализныци» ждут обновленные вагоны и улучшенные купе. Об этом сообщают в пресс-службе «УЗ» в Фейсбук.

Как сообщают в ведомстве, компания получила уже 5 новых вагонов. Изготовил их Крюковский вагоностроительный завод за счет государственного финансирования. Из государственного бюджета для обновления пассажирского состава будет выделено 3 млрд гривен.

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«ПАО «КВСЗ» должно построить и поставить компании 51 купейный вагон, 12 спальных вагонов, 20 купейных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле, а также 17 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле и купе начальника поезда», — сообщают в «УЗ».

Как сообщают в новых купе пассажиров ждут розетки с USB-портами, держатели для стаканов на столиках, а также форточки, которые можно открыть для проветривания, даже на окнах для аварийного выхода. Помимо этого для обшивки полок используют ​​из износостойких материалов, которые выдержат усиленные нагрузки, а под ними уберут рундуки, чтобы освободить место для вещей.

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Кроме того, для безопасности пассажиров в купе появится сигнализация — на ночь дверь фиксируется кнопкой блокировки, и при открытии двери соответствующий сигнал поступает в купе проводника.

Для удобства пассажиров с детьми в вагонах появятся пеленальные столики, а вызвать проводника можно будет не только из купе, но и из туалета.

Получить 20 новых вагонов из 100 должны быть поставлены «УЗ» до конца 2021 года.

Ранее Realist.online сообщал, что «Укрзализныця» показала новые пассажирские вагоны другого формата.