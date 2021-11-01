Оксфордский словарь назвал слово 2021 года — что это

Каждый
год Оксфордский словарь выбирает слово года в английском языке, которое
использовалось чаще других. И если в 2020 году эксперты не могли определиться с
одним и выбрали по слову для каждого месяца, то в этом году таких проблем не
возникло.
Названо самое популярное слово 2021 года / Фото: AFP 2021 / NICHOLAS KAMM
Итак,
главным словом 2021 года стало «vax», что в переводе означает «вакцина», «вакцинация»,
«вакцинироваться». В текущего году его использовали в 72 раза чаще, чем в
прошлом. И это не удивительно, ведь в 2021 году началась массовая вакцинация
населения против коронавирусной инфекции.
На
сайте Оксфордского словаря указано, что «Vax» — это наш мир 2021 года. И это слово
очень удачно и точно отображает его атмосферу.
Филологи
отмечают, что появилось множество производных от этого слова. Они используются
в неформальных контекстах. Например: «сайты вакцинации» (vax sites),
«вакцинироваться» (get vaxxed), «сертификаты о вакцинации»
(vax cards) и «пройти полную вакцинацию» (being fully vaxxed).
Напомним,
что в Оксфордский словарь английского языка добавили термины из вселенной «Звездных войн» Джорджа Лукаса. В
словарь внесли термины: «световой меч» (lightsabre),
«джедай» (jedi) и «падаван» (padawan).
Ранее
издание «Комментарии» сообщало, что «локдаун»
(англ. Lockdown) объявлен словом 2020 года согласно словарю Коллинза. Слово
начали активно использовать в течение пандемии коронавируса. Именно этот
термин, по мнению редакции словаря, объединяет в себе опыт миллиардов людей.
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