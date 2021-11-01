Оксфордский словарь назвал слово 2021 года — что это

Каждый

год Оксфордский словарь выбирает слово года в английском языке, которое

использовалось чаще других. И если в 2020 году эксперты не могли определиться с

одним и выбрали по слову для каждого месяца, то в этом году таких проблем не

возникло.

Названо самое популярное слово 2021 года / Фото: AFP 2021 / NICHOLAS KAMM

Итак,

главным словом 2021 года стало «vax», что в переводе означает «вакцина», «вакцинация»,

«вакцинироваться». В текущего году его использовали в 72 раза чаще, чем в

прошлом. И это не удивительно, ведь в 2021 году началась массовая вакцинация

населения против коронавирусной инфекции.

На

сайте Оксфордского словаря указано, что «Vax» — это наш мир 2021 года. И это слово

очень удачно и точно отображает его атмосферу.

Филологи

отмечают, что появилось множество производных от этого слова. Они используются

в неформальных контекстах. Например: «сайты вакцинации» (vax sites),

«вакцинироваться» (get vaxxed), «сертификаты о вакцинации»

(vax cards) и «пройти полную вакцинацию» (being fully vaxxed).

Напомним,

что в Оксфордский словарь английского языка добавили термины из вселенной «Звездных войн» Джорджа Лукаса. В

словарь внесли термины: «световой меч» (lightsabre),

«джедай» (jedi) и «падаван» (padawan).

Ранее

издание «Комментарии» сообщало, что «локдаун»

(англ. Lockdown) объявлен словом 2020 года согласно словарю Коллинза. Слово

начали активно использовать в течение пандемии коронавируса. Именно этот

термин, по мнению редакции словаря, объединяет в себе опыт миллиардов людей.

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