Война или бизнес? Поставщик украинского «Оператора ГТС» похвастался успешными поставками в Россию

Компания Vorex LLC, которая продолжает участвовать в тендерах ООО «Оператор ГТС Украины» и выигрывать их, во время очередной подачи документов похвасталась наличием «аналогичных договоров» о поставке в Российскую Федерацию. Оба договора заключены в 2020 году.

Это выяснилось во время изучения тендера ООО «Оператор ГТС Украины», опубликованного в системе Prozorro. Речь идет о тендере на закупку регуляторов давления газа с ожидаемой стоимостью в 165 703 920 грн.

В настоящее время тендерные предложения подали пять компаний: уже упомянутая VOREX LLC, ООО «БТК-Центр Комплект», частное акционерное общество «ФАКЕЛ», ООО «УКР-СНАБ», ООО «ЕМЕРСОН». Пока сами предложения не раскрыты, однако в поле зрения нашей редакции попал любопытный момент.

Согласно документации от заказчика (п.2.1.1 Дополнения II), компания-поставщик должна предоставить информацию об аналогичных договорах на поставку трубопроводной арматуры с указанными характеристиками.

Компания Vorex LLC отрапортовала о наличии трех подобных контрактов.

Контракт №USA 0705 от 07.05.20 и контракт №USA 0107 от 01.07.20. Конечным получателем товаров указана компания ООО «Мастер Вектор», расположенная по адресу Российская Федерация, город Санкт-Петербург, ул. Шепетовская, дом 1, литер А, помещение 2Н. При этом, согласно данным российского сайта «Контрагент», эта компания находится по другому адресу — Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 36А, помещение 5, комната 4. А сайт Rusprofile показывает основных контрагентов предприятия, торгующего газовым оборудованием:

ООО «Газпром Комплектация» (1 контракт на 311 099 767 руб), АО «Транснефть — Сибирь» (2 контракта на 237 369 096 руб), АО «Транснефть-Приволга» (1 контракт на 49 486 226 руб).

Еще в одном контракте — №INTRA 084/19 от 2019.09.02 — конечный пользователь UAB «SK INTRA BALTIC», расположенная по адресу Laisves Pr. 77B Vilnius Lithuania (проспект Свободы 77В, Вильнюс, Литва). Однако, как видно на сайте указанной компании, она также российская: центральный офис ООО «Сервисная компания «Интра» находится также в Санкт-Петербурге.

То есть, фактически, поставщик оборудования для «Оператора ГТС», похвастался тем, что поставлял газовое оборудование российским компаниям, которые связаны с «Газпромом» — тем самым, с которым глава украинской государственной компании Сергей Макогон «сражается» в новостях.

История отношений «Оператора ГТС» с компанией Vorex LLC и другими компаниями из орбиты украинца Федора Закусило достаточно продолжительная. В марте 2021 года издание «РБК-Украина» опубликовало расследование «Основным поставщиком арматуры для «Оператора ГТС» стала американская фирма-прокладка». В нем говорилось, что последние тендеры «ОГТСУ» на поставку запорной арматуры для газопроводов выиграла американская фирма-посредник Vorex LLC. В конце 2020 года Vorex LLC стала победителем двух тендеров на общую сумму 289,9 млн грн, которые организовал «ОГТСУ». 5 января Vorex LLC выиграла конкурс на закупку «Укргазвыдобування» на сумму 156 млн грн.

Согласно регистрационным данным, Vorex LLC находится в промзоне города Эри, США. Энергетический эксперт Юрий Корольчук в своем Facebook писал, что Федор Закусило с другой своей компанией — Liberty Tool International – сотрудничает с компаниями орбиты «Нафтогаза» с 2017 года. Пик поставок был в 2019 году (тогда Liberty Tool International получила большинство заказов на обсадные трубы из Китая. Кроме того, Liberty Tool International и Vorex LLC побеждали в тендерах на поставку различного оборудования, например, насосов и компрессоров.

Вот лишь одна примечательная история. Согласно данным Prozorro, «Оператор ГТС» проигнорировал предложения производителей в тендере по закупке машины специального назначения (оборудование для безогневой врезки). Сразу несколько компаний, связанных напрямую с заводами, заявляли тогда о дискриминации, однако победителем стала компания Федора Закусило Liberty Tool International, Inc.

Не впервые «Оператор ГТС» отдает предпочтение российскому рынку. Так, в частности, 16 июля 2021 года предприятие закупило подорожавшие российские трубы и не допустило к торгам украинского производителя — о чем говорят данные тендера, опубликованные в системе Prozorro.