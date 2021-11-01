Динамо Барселона — где смотреть онлайн футбол Лига чемпионов Мегого 2 ноября

Во вторник, 2 ноября, в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов киевское «Динамо» сыграет с испанской «Барселоной». Встреча пройдет в столице Украины на стадионе НСК «Олимпийский».

Начало поединка — в 22:00. «Апостроф» проведет онлайн-трансляцию матча.

В прямом эфире поединок покажет медиа-платформа Megogo.

Для команд это будет 14-я очная встреча. Перевес в противостоянии на стороне «Барселоны» — она выиграла 9 матчей. На счету «Динамо» 3 победы. Еще одна игра между командами завершилась вничью.

В турнирной таблице группы E Лиги чемпионов «Динамо» занимает последнее, 4-е место, имея в активе 1 очко. «Барселона», набрав три балла, идет третьей. Лидер — мюнхенская «Бавария» (9 очков), лиссабонская «Бенфика» (4) — вторая.

Ранее «Апостроф» сообщал, что Луческу разнес игроков «Динамо» за выигрышный матч.