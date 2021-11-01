«Юлина», «Витина», чья тысяча следующая: когда украинцам ждать возвращения вкладов СССР

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Журналисты «Фактов недели» провели расследование по исчезновению накоплений украинских граждан во время существования УССР и попытались узнать, куда исчезли 90 миллиардов рублей из филиала украинского Сбербанка СССР. Можно ли провернуть эти капиталы?

В 80-е годы каждый седьмой гражданин СССР был коммунистом и перечислял 10% со своей зарплаты «на партию», УССР делала один из крупнейших вкладов. В госархивах сохранились документы по финансовым операциям с данными о том, что партия получала средства даже от продажи коммунистической литературы. А собранные деньги шли на нужды партии и строительство.

«Отчисления от прибыли партийных издательств, то есть они также поступали в партийный бюжет, на 89 год должны были составлять 72 миллиона», — говорит директор Центрального государственного архива Ольга Бажан.

Ольга Бажан, скриншот youtube Факты ICTV

Ольга Бажан, скриншот youtube Факты ICTV

В советские времена Сбербанк считался самым надежным банком в Союзе, поэтому даже по телевидению транслировали рекламу единственного банка, в который можно было положить деньги. Как говорит Сергей Фурса, деньги, которые вносились, направлялись на покрытие дефицита бюджета государства.

«И в банке этих денег не было, все деньги, которые они получали – они направлялись на финансирование, де-факто, дефицита бюджета Советского Союза, то есть, кредитовали бюджет», — говорит инвестиционный банкир.

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Сергей Фурса, скриншот youtube Факты ICTV

Сергей Фурса, скриншот youtube Факты ICTV

Незадолго до распада СССР, во время перестройки случился взрыв инфляции – рубли обесценились, чаще всего стал слышен термин «дефицит». Есть версии, что уже в то время вклады существовали только на бумаге, а на самом деле, мол, в случае запроса – возвращать было нечего. Затем распад СССР, запрет компартии, приватизация и печатание в 1992 году купоно-карбованцев, которые ничего не стоили.

В конце-концов Украина берет на себя ответственность выплатить долги Сбербанка, и уже с 1997 года в бюджет начали закладывать суммы под это, но они были очень скудны на фоне госдолга. В начале нулевых возврат вкладов становится манипулятивной технологией и предвыборным обещанием на выборах. В 2008 году появляется так называемая «Юлина тысяча», а впоследствии «Витина» во времена премьерства Азарова.

«Все мы прекрасно помним так называемую «Юлину тысячу». Во время премьерства Юлии Тимошенко выплачивали по одной тысяче гривен, всего было потрачено порядка 6 миллиардов гривен на эти выплаты», — говорит Алексей Кущ, экономист и финансовый аналитик.

Алексей Кущ, скриншот youtube Факты ICTV

Алексей Кущ, скриншот youtube Факты ICTV

За все время, когда шла кампания по компенсации, вкладчикам было выдано чуть более 15 миллиардов гривен. О возвращении к вопросу возврата вкладов власть возвращается и сегодня, недавно министр финансов Марченко заявил, что страна если ей будет хватать средств, вернется к вопросу возврата вкладов.

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