«Юлина», «Витина», чья тысяча следующая: когда украинцам ждать возвращения вкладов СССР

Сергей Фурса, скриншот youtube Факты ICTV

Незадолго до распада СССР, во время перестройки случился взрыв инфляции – рубли обесценились, чаще всего стал слышен термин «дефицит». Есть версии, что уже в то время вклады существовали только на бумаге, а на самом деле, мол, в случае запроса – возвращать было нечего. Затем распад СССР, запрет компартии, приватизация и печатание в 1992 году купоно-карбованцев, которые ничего не стоили.

В конце-концов Украина берет на себя ответственность выплатить долги Сбербанка, и уже с 1997 года в бюджет начали закладывать суммы под это, но они были очень скудны на фоне госдолга. В начале нулевых возврат вкладов становится манипулятивной технологией и предвыборным обещанием на выборах. В 2008 году появляется так называемая «Юлина тысяча», а впоследствии «Витина» во времена премьерства Азарова.

«Все мы прекрасно помним так называемую «Юлину тысячу». Во время премьерства Юлии Тимошенко выплачивали по одной тысяче гривен, всего было потрачено порядка 6 миллиардов гривен на эти выплаты», — говорит Алексей Кущ, экономист и финансовый аналитик.