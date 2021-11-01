«Юлина», «Витина», чья тысяча следующая: когда украинцам ждать возвращения вкладов СССР
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Журналисты «Фактов недели» провели расследование по исчезновению накоплений украинских граждан во время существования УССР и попытались узнать, куда исчезли 90 миллиардов рублей из филиала украинского Сбербанка СССР. Можно ли провернуть эти капиталы?
В 80-е годы каждый седьмой гражданин СССР был коммунистом и перечислял 10% со своей зарплаты «на партию», УССР делала один из крупнейших вкладов. В госархивах сохранились документы по финансовым операциям с данными о том, что партия получала средства даже от продажи коммунистической литературы. А собранные деньги шли на нужды партии и строительство.
«Отчисления от прибыли партийных издательств, то есть они также поступали в партийный бюжет, на 89 год должны были составлять 72 миллиона», — говорит директор Центрального государственного архива Ольга Бажан.