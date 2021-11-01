Учения НАТО в Черном море — в регион идут эсминец USS Porter и флагман Mount Whitney

Флагманский командный корабль США Mount Whitney направляется в акваторию Черного моря для проведения совместных операций с силами НАТО, вступления Украины в которое, так боится Россия.

Об этом сообщил Шестой флот американских Военно-морских сил (ВМС) в Twitter.

«Флагманский корабль Шестого флота Mount Whitney начал свой переход в северном направлении в Черное море для проведения операций с нашими союзниками и партнерами по НАТО в регионе«, — сказано в сообщении.

Как рассказывал «Апостроф» ранее, на днях американский ракетный эсминец USS Porter, который в прошлом году участвовал в масштабных учениях Sea Breeze-2020, отправился в Черное море для сотрудничества с силами Североатлантического Альянса и странами-партнерами в Черноморском регионе.