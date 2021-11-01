«Не время умирать» отправил Дэниела Крейга в клуб пенсионеров

0

Британский актер Дэниел Крейг сыграл в своем последнем фильме «007: Не время умирать» в роли легендарного шпиона Джеймса Бонда. Его фанаты разделились во взглядах относительно того, был ли это решающий шаг для любимого актера. Об этом они написали на странице в социальной сети Instagram.

«No time to die: A 👍 or 👎 end for Daniel’s era as Bond? («Не время умирать»: конец эры Дэниела в роли Бонда?)», — поинтересовались на фанатской странице.

Многие фанаты высказывают мнение, что именно Крейг стал лучшим актером, который воплощал образ агента 007.

«For me you are the best Bond , I love you as an actor (Для меня ты лучший Бонд, я люблю тебя как актера)», «Best Bond ever, the finale was sad, which was a different ending. Couldn’t resist to. However, #danielcraig was phenomenal! (Лучший Бонд за всю историю, финал был печальным, который закончился другим. Не удержался. Однако #Danielcraig был феноменальным!), «Honestly one of the best of Daniel’s Bond movies. It was worth the wait! (Честно говоря, один из лучших фильмов Дэниела Бонда. Это стоило ожидания!) «,- отмечают читатели страницы.

_

Дэниел Крейг, фото: Instagram

Дэниел Крейг, фото: Instagram

Некоторых разочаровало то, как авторы сценария решили завершить бондиану.

«I hate this ending !!! (Ненавижу этот конец!!!)», «We will miss you, your passion the character you portrayed! (Мы будем скучать по вам, вашей страсти по персонажу, которого вы изобразили!) «,- признаются сторонники Крейга.

Дэниел Крейг, фото: Pinterest

Дэниел Крейг, фото: Pinterest

Другие уверены, что актер еще раскроет свой талант и в остальных проектах.

«The man can do anything! Watch-Love is the Devil, any Bond movie with him and then Knives Out! (Мужчина может все! Посмотрите «Любовь — это дьявол» — любой фильм о Бонде с ним, а затем «Выньте ножи»!)», — пишут люди.

Напомним, пока Facebook «умер»: место на кладбище возле Мэрилин Монро продают за 2 миллиона

Как сообщал Знай.uа, Дэниел Крейг в красном смокинге презентовал «Не время умирать»: Джеймс Бонд не должен стать женщиной

Также портал Знай.uа писал, что фото стареющей Мадонны без фотошопа слили в сеть: Алла Пугачева теперь красавица

_


_