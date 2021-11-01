«Не время умирать» отправил Дэниела Крейга в клуб пенсионеров

Британский актер Дэниел Крейг сыграл в своем последнем фильме «007: Не время умирать» в роли легендарного шпиона Джеймса Бонда. Его фанаты разделились во взглядах относительно того, был ли это решающий шаг для любимого актера. Об этом они написали на странице в социальной сети Instagram.

«No time to die: A 👍 or 👎 end for Daniel’s era as Bond? («Не время умирать»: конец эры Дэниела в роли Бонда?)», — поинтересовались на фанатской странице.

Многие фанаты высказывают мнение, что именно Крейг стал лучшим актером, который воплощал образ агента 007.