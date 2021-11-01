Ким Кардашьян застали в парке с молодым актером (ФОТО)

Бывшую супругу Канье Уэста запечатлели во время посещения аттракционов с Питом Дэвидсоном.

Телезвезду и бизнесвумен Ким Кардашьян заметили вместе с известным комиком и актером Питом Дэвидсоном. Пара попала в объективы папарацци в парке аттракционов в Калифорнии, сообщает издание People.

Кардашьян и Дэвидсона запечатлели во время катания на американских горках. Во время «опасного» виража они держались за руки.

Как сообщили источники издания, Ким и Пит «наслаждались компанией друг друга и были в приподнятом настроении». При этом утверждается, что их связывают лишь дружеские отношения.

«Это была дружеская встреча. Они вращаются в одних и тех же кругах, поэтому периодически еще будут проводить время вместе», – рассказал инсайдер.

При этом недавно Кардашьян дебютировала на Saturday Night Live, где в роли принцессы Жасмин целовалась с Дэвидсоном-Алладином на ковре-самолете.