Актор серіалу «Доктор Хаус» заручився зі своїм бойфрендом: фото пари

Американський актор і зірка серіалу «Доктор Хаус» Кел Пенн здійснив камінг-аут. Більш того, артист повідомив про свої заручини з коханим на ім’я Джош.





Про це повідомляє People.

Зірка «Доктор Хаус» заручився зі своїм хлопцем

Здійснити камінг-аут 44-річний Кел зважився в своїх мемуарах You Can’t Be Serious.

«Я розкрив свою сексуальність у порівнянні з багатьма іншими людьми відносно пізно», — говорить актор.

Також Пенн зізнався, що заручився зі своїм коханим, роман з яким триває вже більше 11 років. Виявилося, що чоловіки познайомилися під час роботи актора в адміністрації колишнього президента США Барака Обами.

Примітно, що про самого Джоша інформації в мережі не так вже й багато. Більш того, раніше Кел не ділився спільними знімками з коханим у соцмережі.