Терапевт назвал симптомы проблем с щитовидной железой

Терапевт Панов назвал симптомы, говорящие о проблемах с щитовидной железой

Щитовидная железа помогает организму с обменом веществ, работой нервной системы, поддерживает температуру тела. Расстройства щитовидной железы могут привести к непоправимым последствиям.

Во-первых, о нарушениях может говорить недостаток серотонина («гормона счастья»), из-за этого человек испытывает не только эмоциональную подавленность, но и нехватку сил, хроническую усталость, не может сосредоточиться во время какого-то дела.

Повышенная тревожность также опасный признак: при повышенной секреции гормонов щитовидной железой происходит «взрыв» возбудимости, а мозг получает яркие сигналы тревоги.

«Резкая потеря веса и слабость или наоборот — быстрый набор веса. Вы можете правильно питаться, заниматься спортом, но всё это не будет благотворно влиять на организм из-за нарушения обмена веществ», — добавил Панов.

Также эксперт упомянул такой признак, как недостаток тироксина, что приводит к болям в мышцах и суставах — всё из-за разрушения нервных клеток, которые и посылают сигналы мозгу.

Повышенное или пониженное артериальное давление может свидетельствовать о нехватке или излишнем выделении гормонов щитовидной железы, а повышение уровня холестерина в крови без видимых на то причин также является признаком нарушения работы органа.

«Лечение для каждого человека индивидуально и назначается врачом, так как только по анализам и сопутствующим симптомам можно определить в чем проблема у конкретного человека. Самыми распространенными заболеваниями являются: гипертиреоз (избыточная выработка гормонов Т3 и Т4), гипотиреоз (недостаточная выработка гормонов), диффузный токсический зоб (генетическое нарушение иммунной системы и разрастание железы), эндемический зоб (недостаток йода в организме), аутоиммунный тиреоидит (изменение иммунной системы)», — разъяснил Панов.

В случае, если перечисленные признаки уже обнаружены, следует записаться на прием к терапевту, чтобы выяснить, точно ли это проблемы с щитовидной железой.

Обычно в таких случаях применяются медикаментозное лечение, радийодтерапия и хирургическое вмешательство. Последнее используется только в случае, если пациенту не подошли предыдущие методы.

Чтобы не допустить развития заболевания щитовидной железы, Панов рекомендовал избегать стрессовых ситуаций и уменьшить количество стресса в целом. Питаться нужно правильно, чтобы контролировать содержание йода в организме путем включения в рацион свежих овощей и фруктов.

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!