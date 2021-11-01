Леся Никитюк примерила красное мини-платье

Народная любимица Леся Никитюк, которую недавно расхвалили за изысканный вкус и женственные наряды, нарвалась на волну критики из-за нового лука. Звезда предстала на окончании съемок реалити-шоу «Пара на миллион» в дизайнерском наряде.

Телеведущая опубликовала свежую подборку кадров в Инстаграм-блоге. Артистка выбрала эпатажный лук, примерив красное кожаное мини-платье необычного кроя. Талию знаменитость подчеркнула черным поясом. Объемный вверх без бретелей и чересчур короткая юбка смутили поклонников девушки.

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Фанаты не смогли сдержать негодование и прокомментировали новый имидж Никитюк.

«Костюм мужика», «Что там между ног болтается?», «У вас трусы порвались», «Думала комбидресс расстегнулся», «Ну как напялят что-то», «Что между ногами?», «Лучше уже без юбки», «Вы невероятно красивая женщина, но платье очень странное — вверху все прикольно, а внизу, ощущение, что боди расстегнулся. Извините», — выразили свое мнение фолловеры.

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Неудачно подобранный наряд так сбил с толку поклонников экс-ведущей «Орла и решки», что они даже не обратили внимание на превосходную форму Леси, длинные стройные ноги и голливудский макияж в нюдовых тонах. Собранный высокий пучок и серьги-кольца также не спасли ситуацию.

Напомним, недавно Realist.online показывал фотосессию Леси Никитюк среди тыкв.