Вакцина-пластырь защитила испытуемых от коронавируса.

Новая технология вакцины в виде пластыря получила наименование Vaxxas. Ее разработали ученые из Квинслендского университета.

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Как работает вакцина-пластырь

Миниатюрный пластырь состоит из тысяч микровыступов примерно 0,25 мм каждый.

Прикасаясь к коже, из них быстро и безболезненно высвобождается препарат.

В отличие от игл, такая доставка вызывает более сильную и более быструю иммунную реакцию,

– заявил один из авторов работы Дэвид Мюллер.

Раньше эта технология доказала свою надежность, термостабильность и усиленный иммунный ответ при более низких дозах. Правда, пока исследования проводились только на животных.

Результаты исследования

Доктор Дэвид Мюллер заявил, что пластырь вызвал сильные иммунные ответы у грызунов. Когда мыши подвергались воздействию SARS-CoV-2, иммунитет мышей защитил их от болезни.

При температуре 25 градусов Цельсия стабильность вакцины составляла не менее 30 дней, а при 40 градусах Цельсия – неделя. Это позволит использовать препарат в разных условиях без необходимости хранить вакцины в холодильнике.

Перспектива введения одноразовой вакцины, которую можно использовать самостоятельно, должна улучшить возможности вакцинации во время пандемии.

– отметили исследователи.

В настоящее время ученые планируют ускорить проведение клинических испытаний. Если эффективность вакцины подтвердится, новая технология позволит использовать вакцины самостоятельно, а доставлять их можно будет по почте.

Между тем, Израильская фармацевтическая компания Oramed уже согласовала испытания пероральной вакцины против COVID-19 в Южной Африке.