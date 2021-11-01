Премьер Великобритании сделал объявление о состоянии здоровья Елизаветы II

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал заявление о состоянии здоровья королевы Великобритании. Он подчеркнул, что она «в отличной форме». Но добавил, что Елизавете II просто нужно больше отдыхать. Об этом сообщает Sky news.

В последнее время Елизавета II обеспокоила своим состоянием. Однако премьер-министр Британии Борис Джонсон развеял все слухи об ухудшении ее здоровья.

«На этой неделе я разговаривал с Ее Величеством, как я и делаю еженедельно, и она в прекрасной форме», – подчеркнул Джонсон.

Он добавил, что для королевы важен отдых. Поэтому сейчас она придерживается всех советов врачей.

«Она просто следует советам врачей и немного отдыхает, и я считаю – это важно. Я уверен, что вся наша страна желает ей всего хорошего», – добавил премьер-министр.

Напомним, 95-летняя королева Великобритании Елизавета II, по меньшей мере, две недели будет работать в облегченном режиме.

Как стало известно, королева Великобритании Елизавета II не будет присутствовать на Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата – COP26.

Также 22 октября королеву Великобритании Елизавету II госпитализировали после отмены визита в Северную Ирландию.