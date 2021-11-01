ДТП под Луцком — столкнулись две легковушки — двое погибших, трое раненых

На Волыни произошла еще одна авария с летальными последствиями. В ДТП погибла пожилая семья.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Волынской области.

Инцидент произошел 31 октября, примерно в 15:00, в селе Гаразджа, что в Луцком районе.

По предварительным данным 29-летний житель города Луцк, который находился за рулем BMW, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем Volkswagen.

Авария привела к тому, что 57-летний водитель автомобиля Volkswagen, а также его 61-летняя пассажирка, погибли на месте происшествия. Также 29-летнего пассажира этого же авто госпитализировали с травмами в нейрохирургическое отделение.

Водитель и пассажир BMW тоже пострадали и были доставлены в больницу.

В полиции уже открыли уголовное производство. Правоохранители выясняют все окончательные причины и обстоятельства трагедии.

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