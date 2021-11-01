Украинцев ждут новые правила парковки

Киевляне уже знают о новых правилах парковки в городе, но недавно местные власти взялись за усовершенствование этой системы. Платных парковочных зон становится больше, цены на нее растут. Журналисты программы «Спецкор» на канале 2+2 разбирались, можно ли получить штраф за припаркованный под собственным домом автомобиль и дождутся ли обещанных льгот ветераны войны.
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Несколько месяцев киевляне привыкают к новым правилам парковки. Город условно разделили на три зоны: за парковку в центре нужно заплатить 35 грн/час; на прилегающих к центру улицах – 25 грн/час; в спальных районах – 5 грн/час.
Фото: «Спецкор»
Киевляне уже успели подать петицию на сайт КГГА, чтобы плату за парковку в третьей зоне отменили. Столичные власти заверили: плату за припаркованную машину во дворе жилого дома взымать не будут.
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Нововведением также стала платная стоянка на обочине дорог.
«И раньше было зонирование, платные услуги парковки, взимались штрафы. В этом году произошел революционный прорыв в сфере парковки. Никого во дворах и на придомовых территориях штрафовать не будут, это касается исключительно пределов проезжей части улицы или дороги», –прокомментировал Евгений Псел, заместитель директора КП «Киевтранспарксервис».
Фото: «Спецкор»
У водителей столицы есть десять минут, чтобы оплатить парковку своего автомобиля. Сделать это можно, воспользовавшись приложением «Киев Цифровой» или обратившись к парковщику. Но в столице сегодня только 25 сотрудников, поэтому покрыть отведенные площадки они просто не в состоянии.
Фото: «Спецкор»
Право бесплатно парковаться получили участники боевых действий, но система пока работает несовершенно. Инспекторы не владеют информацией о владельцах машин из-за того, что Министерство ветеранов не передало реестр участников боевых действий в КГГА.
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