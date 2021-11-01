Украинцев ждут новые правила парковки

Фото: «Спецкор»

Право бесплатно парковаться получили участники боевых действий, но система пока работает несовершенно. Инспекторы не владеют информацией о владельцах машин из-за того, что Министерство ветеранов не передало реестр участников боевых действий в КГГА.

Напомним, в Минсоцполитики сделали заявление о субсидиях в отопительном сезоне: кому не видать помощи от государства. В Минсоцполитики сделали заявление о субсидиях в отопительном сезоне. Украинцам объяснили, кто получит помощь от государства.

Как сообщал портал «Знай.uа», на нарушениях карантина попались тысячи украинцев: сколько придется заплатить за отсутствие маски. Украинцам объяснили, сколько придется заплатить за отсутствие маски во время карантина.

Также «Знай.uа» писал, украинцы исправно оплачивают коммуналку, но мерзнут в квартирах: «Холод собачий». Украинка пожаловалась на то, что несмотря на регулярную уплату всех платежек, мерзнет в своей квартире. Женщина хотела бы получать надлежащее качество коммунальных услуг.

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