в США узнали имя неуловимого маньяка (фото)

В США установили личность загадочного серийного убийцы Зодиака, на счету которого по меньшей мере пять убийств. Сам он утверждал, что убил 37 человек. Группа исследователей The Case Breakers считают, что маньяк – маляр по имени Гэри Фрэнсис Пост. Мужчина умер в 2018 году.

Результаты расследования опубликовали на сайте «The Case Breakers».

Маньяк орудовал в Сан-Франциско в 1968 и 1969 годах. Он «играл» с властями и правоохранителями, отправлял в газеты и правоохранительные органы послания в виде зашифрованных писем.

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Разоблачить убийцу удалось благодаря шрамам на его лбу. На одной фотографий Поста, найденных в его потайной комнате, заметили отметины на лбу. Они соответствуют шрамам на фотороботе Зодиака. Кроме того, в одном из зашифрованных писем полное имя маляра было ключом к расшифровке анаграммы.

Авторы расследования считают, что шестой жертвой Зодиака-Поста стала Чери Джо Бейтс. Она была убита 31 октября 1966 года в Риверсайде, штат Калифорния.

Пост был ветераном ВВС и проходил медобследование в больнице, расположенной в 15 минутах ходьбы от места убийства 18-летней Бейтс. На месте преступления нашли часы убийцы со следами краски. Учитывая, что Пост 40 лет красил дома, часы вполне могли бы принадлежать ему. Еще одно совпадение – отпечаток каблука в стиле милитари, найденный на местах преступлений Зодиака. Такая обувь подходила Посту по стилю.

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