Диктатору – 69. Кремль рассказал, в чьем кругу сегодня празднует Путин

7 октября неизменный обладатель России в течение двух последних десятилетий, человек, держащий в постоянном напряжении и ожидании беды не только соседние страны, а и практически весь мир, Владимир Путин празднует день рождение. Ему исполняется 69 лет.

Личная жизнь Путина, как и у большинства современных диктаторов, окутана тайной. Поэтому о его предпочтениях, привычках, семейных традициях и т.п. известно, в основном, лишь то, чем делится пресс-служба диктатора и пул прокремлевских журналистов, приближенных «к телу вождя».

Так, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, сегодня свой день рождения Путин проведет на рабочем месте, а вечером отпразднует его в кругу родных и близких.

При этом Песков не уточнил, кто именно соберется за праздничным столом с диктатором, ведь известно, что официальной женой Путин развелся еще в 2013 году.

Возможно, к кремлевскому вождю в этот вечер присоединятся двое его дочерей от официального брака или бывшая гимнастка и нынешняя депутат Госдумы РФ Алина Кабаева, которой приписывали многолетние романтические отношения с Путиным.

В конце прошлого года российское издание «Проект» обнародовало информацию о еще одной возможной любимой Путина, Светлана Кривоногих, которая, якобы, также родила диктатору ребенка. Поэтому нельзя исключать, что в этот вечер к Путину присоединится она.

В любом случае, застолье должно происходить с алкоголем и пением, ведь во время прямой линии 2021 года Владимир Путин рассказывал, что не имеет много времени для отдыха и семейных посиделок, но когда это случается, то застолья обязательно происходит с песнями и алкоголем. Во время отдыха диктатор и те, кто составляет ему компанию, поют русские и советские песни, потому что «они мелодичные, красивые и содержательные».

В прошлом году, когда Владимир Путин праздновал 68-летие, он рассказал, что внуки подарили ему рисунки, поделки и простые поздравления. Кремлевский диктатор отметил, что в день рождение ждал в первую очередь поздравления от близких: детей, внуков и друзей. По его словам, даже если люди не находятся в этот день рядом с ним, то они обязательно звонят или выходят на связь иным образом.

Известно, что в 2019 году Путин также провел свой день рождения в кругу родных и близких, а в 2018 в день рождение руководителя страны-агрессора прилетал бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, подарил Путину простыню с их общим изображением на фоне выдающихся достопримечательностей Италии и России.

Напомним, ранее Путин нашел причину, чтобы выйти из двухнедельной самоизоляции.