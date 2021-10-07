Бритни Спирс обьявила о «рождении» ребенка после освобождения от опекунства

Бритни Спирс / фото Getty Images

В этот раз в публикации появился ролик, где Бритни Спирс держит в руках куклу, и качает головой под музыку, которая играет на фоне. В посте она сообщила, что у нее есть ребенок, и она будет снимать из дома каждый день с ним.

_

«У меня родился ребенок… Я буду снимать из дома каждый день !!! У нее красивая детская, ее зовут Бреннан… мы даже похожи 😜 !!! Моя первая !!! В этом году мне исполняется 40 лет… возраст — это не что иное, как число, но серьезно … взросление — это самое глупое, что вы когда-либо делали, так что ИГРАЙТЕ МОИ ДРУЗЬЯ 🤪 !!!!» — поделилась своими мыслями Бритни Спирс.

Стоит отметить, что более 13 лет певица была под опекунством своего отца, который запретил ей решать что-либо самостоятельно. Весной этого года она решилась заговорить, и выступила по телефонной связи в суде.

История начинала набирать оборотов, и миллионы людей по всему миру начали оказывать свою поддержке певице, которая живет как в «рабстве».

В конце сентября суд официально вынес решение о том, что для нее будет назначен другой опекун, но точно не отец или другой близкий родственник.

Сейчас она счастлива, и готовится к свадьбе со своим возлюбленным. Предложение ей сделал фитнес-тренер по имени Сэм, с которым они вместе уже довольно давно.

Напомним, что голая Бритни Спирс назло отцу-тирану вернула свои 18 лет и громко отпраздновала свободу

Также, полуголая Бритни Спирс поманила своим «персиком» в красных трусах

Как сообщал Знай.uа, бойфренд Бритни Спирс заставил певицу судиться с отцом за миллионы, заработанные «в рабстве»

_



_

