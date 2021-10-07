Бритни Спирс обьявила о «рождении» ребенка после освобождения от опекунства

В этот раз в публикации появился ролик, где Бритни Спирс держит в руках куклу, и качает головой под музыку, которая играет на фоне. В посте она сообщила, что у нее есть ребенок, и она будет снимать из дома каждый день с ним.
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«У меня родился ребенок… Я буду снимать из дома каждый день !!! У нее красивая детская, ее зовут Бреннан… мы даже похожи 😜 !!! Моя первая !!! В этом году мне исполняется 40 лет… возраст — это не что иное, как число, но серьезно … взросление — это самое глупое, что вы когда-либо делали, так что ИГРАЙТЕ МОИ ДРУЗЬЯ 🤪 !!!!» — поделилась своими мыслями Бритни Спирс.
Стоит отметить, что более 13 лет певица была под опекунством своего отца, который запретил ей решать что-либо самостоятельно. Весной этого года она решилась заговорить, и выступила по телефонной связи в суде.
История начинала набирать оборотов, и миллионы людей по всему миру начали оказывать свою поддержке певице, которая живет как в «рабстве».
В конце сентября суд официально вынес решение о том, что для нее будет назначен другой опекун, но точно не отец или другой близкий родственник.
Сейчас она счастлива, и готовится к свадьбе со своим возлюбленным. Предложение ей сделал фитнес-тренер по имени Сэм, с которым они вместе уже довольно давно.
Напомним, что голая Бритни Спирс назло отцу-тирану вернула свои 18 лет и громко отпраздновала свободу
Также, полуголая Бритни Спирс поманила своим «персиком» в красных трусах
Как сообщал Знай.uа, бойфренд Бритни Спирс заставил певицу судиться с отцом за миллионы, заработанные «в рабстве»
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