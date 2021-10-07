Блукали вночі в кукурудзі. Поліція розшукала зниклих під Києвом дітей (Відео)

Источник: glavcom.ua

Хлопців під ранок розшукали в кукурудзяному полі

Фото: Андрій Нєбитов/Facebook

На розшук неповнолітніх було оперативно піднято всі сили поліції Кагарлика та Обухівщини, спецпризначенців, кінологів і мисливців





Поліція Київської області розшукала трьох хлопців, які пішли зі школи в Кагарлику та планували втечу до лісу. Про це повідомляє керівник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов.

Дітей знайшли о 4:45 у кукурудзяному полі, де вони блукали серед ночі та навіть зробили схованку.

Фото: Андрій Нєбитов/Facebook

«Вчора троє 12-річних хлопців близько 11 години самовільно пішли зі школи та нікому не повідомили про своє місцеперебування. Поліція встановила, що діти планували втечу заздалегідь і навіть намалювали імпровізований план. Про зникнення хлопчиків нас повідомили вже о 17 годині вечора і на розшук неповнолітніх було оперативно піднято всі сили поліції Кагарлика та Обухівщини, а також спецпризначенців, карний розшук, КОРД, кінологів, ювенальну превенцію і навіть мисливців із тепловізорами для пошуків вночі. На щастя, дітей під ранок знайшли», – написав Нєбитов.

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Як повідомлялося, поліція розшукувала Польського Дмитра 2009 р.н., Штикова Максима 2009 р.н., та Мостіпана Дмитра 2008 р.н.