Отставка Разумкова: как голосовали народные депутаты

Отставка Разумкова состоялась по инициативе «Слуг народа», 7 депутатов фракции не поддержали ее
Фото: facebook.com/sluganarodu.official
На сегодняшнем заседании Верховной Рады народные депутаты Украины отправили в отставку спикера Дмитрия Разумкова.
Как проголосовали нардепы:
- «Слуга народа» – 215 за, 7 против;
- «Европейская солидарность» – 0 за, 27 против;
- ОПЗЖ – 0 за, 23 против;
- «Батькивщина» – 20 за, 1 против;
- «Голос» – 6 за, 9 против;
- Группа «За будущее» – 19 за, 0 против;
- Группа «Доверие» – 18 за, 0 против.
Сегодня, 7 октября, Верховная Рада по инициативе фракции «Слуга народа» проголосовала за отставку Дмитрия Разумкова с должности главы парламента. Такое решение поддержали 284 парламентариев.
Накануне Разумков рассказал, чем будет заниматься после отставки.
На пленарном заседании 5 октября, народные депутаты Украины отстранили председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова от ведения пленарных заседаний парламента в течение двух дней. Соответствующее решение поддержали 240 народных депутатов.
На прошлой неделе председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что его первый заместитель Руслан Стефанчук хочет занять пост спикера парламента.