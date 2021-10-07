Отставка Разумкова: как голосовали народные депутаты

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Отставка Разумкова состоялась по инициативе &laquo;Слуг народа&raquo;, 7 депутатов фракции не поддержали ее - Отставка Разумкова: как голосовали народные депутаты

Отставка Разумкова состоялась по инициативе «Слуг народа», 7 депутатов фракции не поддержали ее

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

На сегодняшнем заседании Верховной Рады народные депутаты Украины отправили в отставку спикера Дмитрия Разумкова.

Как проголосовали нардепы:

  • «Слуга народа» – 215 за, 7 против;
  • «Европейская солидарность» – 0 за, 27 против;
  • ОПЗЖ – 0 за, 23 против;
  • «Батькивщина» – 20 за, 1 против;
  • «Голос» – 6 за, 9 против;
  • Группа «За будущее» – 19 за, 0 против;
  • Группа «Доверие» – 18 за, 0 против.

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Сегодня, 7 октября, Верховная Рада по инициативе фракции «Слуга народа» проголосовала за отставку Дмитрия Разумкова с должности главы парламента. Такое решение поддержали 284 парламентариев.

Накануне Разумков рассказал, чем будет заниматься после отставки.

На пленарном заседании 5 октября, народные депутаты Украины отстранили председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова от ведения пленарных заседаний парламента в течение двух дней. Соответствующее решение поддержали 240 народных депутатов.

На прошлой неделе председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что его первый заместитель Руслан Стефанчук хочет занять пост спикера парламента.