Отставка Разумкова: как голосовали народные депутаты

Отставка Разумкова состоялась по инициативе «Слуг народа», 7 депутатов фракции не поддержали ее

На сегодняшнем заседании Верховной Рады народные депутаты Украины отправили в отставку спикера Дмитрия Разумкова.

Как проголосовали нардепы:

«Слуга народа» – 215 за, 7 против;

«Европейская солидарность» – 0 за, 27 против;

ОПЗЖ – 0 за, 23 против;

«Батькивщина» – 20 за, 1 против;

«Голос» – 6 за, 9 против;

Группа «За будущее» – 19 за, 0 против;

Группа «Доверие» – 18 за, 0 против.

Сегодня, 7 октября, Верховная Рада по инициативе фракции «Слуга народа» проголосовала за отставку Дмитрия Разумкова с должности главы парламента. Такое решение поддержали 284 парламентариев.

Накануне Разумков рассказал, чем будет заниматься после отставки.

На пленарном заседании 5 октября, народные депутаты Украины отстранили председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова от ведения пленарных заседаний парламента в течение двух дней. Соответствующее решение поддержали 240 народных депутатов.

На прошлой неделе председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что его первый заместитель Руслан Стефанчук хочет занять пост спикера парламента.