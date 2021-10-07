Самые смешные анекдоты на день (ФОТО)

Жена спрашивает мужа:

— А вот ты после смерти в какого зверя хотел бы перевоплотиться?

— Ну, скажем, в собаку.

— Хочешь остаться самим собой?

Заходит один охотник к другому и видит, на стене рога прибиты:

— Хорошие у тебя рога, но у меня дома покрупнее будут!

— Ха, так у тебя и жена-то моей постарше…

— Доктор, я что же должен постоянно отказываться от сигарет и алкоголя?

— Конечно! Я вам об этом сказал еще четыре недели назад!

— Я помню, просто я подумал, может быть в науке за этот период был совершен прогресс!

Капитан, желая подбодрить своих солдат на полосе препятствий, обратился к ним с такими словами:

— Представьте себе, что в конце полосы вас ждет прекрасная блондинка.

— Пусть лучше будет рыжая уродина. Тогда она сама бросится к нам навстречу и нам не придется бежать до конца полосы!

— Больной, скажите, вы верите в реинкарнацию?

— Нет, доктор!

Ну, тогда хороших новостей у меня для вас, пожалуй, что и нет!

(telegraf.com.ua)