Самые смешные анекдоты на день (ФОТО)

Жена спрашивает мужа:
— А вот ты после смерти в какого зверя хотел бы перевоплотиться?
— Ну, скажем, в собаку.
— Хочешь остаться самим собой?
Заходит один охотник к другому и видит, на стене рога прибиты:
— Хорошие у тебя рога, но у меня дома покрупнее будут!
— Ха, так у тебя и жена-то моей постарше…
— Доктор, я что же должен постоянно отказываться от сигарет и алкоголя?
— Конечно! Я вам об этом сказал еще четыре недели назад!
— Я помню, просто я подумал, может быть в науке за этот период был совершен прогресс!
Капитан, желая подбодрить своих солдат на полосе препятствий, обратился к ним с такими словами:
— Представьте себе, что в конце полосы вас ждет прекрасная блондинка.
— Пусть лучше будет рыжая уродина. Тогда она сама бросится к нам навстречу и нам не придется бежать до конца полосы!
— Больной, скажите, вы верите в реинкарнацию?
— Нет, доктор!
- Ну, тогда хороших новостей у меня для вас, пожалуй, что и нет!
(telegraf.com.ua)