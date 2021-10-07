«От бешенства вакцина есть». «Слуга» Качура и Разумков сцепились в Верховной Раде

Народный депутат от «Слуг народа» Александр Качура призвал спикера Дмитрия Разумкова и всех депутатов соблюдать правила карантина. Об этом «слуга» заявил на заседании Верховной Рады.

«Я хотел бы призвать весь парламент, чтобы подписали постановление, которое предлагает комитет «Здоровье нации» о карантин в парламенте. Я просил бы одеть всех парламентариев маски, вакцинироваться. Дмитрий Александрович, это вас также касается. Наденьте пожалуйста маску. Вы вакцинировались, кстати? Вы должны показать всему парламенту, и всем гражданам, как надо соблюдать карантинные требования», – подчеркнул Качура.

Спикер Совета Разумков не растерялся и заявил, что от бешенства вакцина есть. «Спасибо, от бешенства вакцина», – пошутил Разумков.

Как уже известно, Верховная Рада Украины может рассмотреть вопрос назначения нового спикера парламента 8 октября. «Слуги народа» планируют определиться с кандидатурой на заседании фракции завтра, после голосования за отставку действующего председателя Рады Дмитрия Разумкова.

На пленарном заседании 5 октября, народные депутаты Украины отстранили председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова от ведения пленарных заседаний парламента в течение двух дней. Соответствующее решение поддержали 240 народных депутатов.

Кроме этого, они поддержали инициативу внесения в повестку дня шестой сессии Верховной Рады вопрос об отзыве Разумкова с должности спикера украинского парламента. Рассмотрение вопроса об отзыве Разумкова с должности председателя Рады должно состояться в четверг, 7 октября.

На прошлой неделе председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что его первый заместитель Руслан Стефанчук хочет занять пост спикера парламента.