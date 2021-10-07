Карантин Украина — какие области соответствуют оранжевой зоне

В четверг, 7 октября, Министерство здравоохранения обновило данные об уровне заболеваемости в Украине. Более десяти областей соответствуют критериям «оранжевой» зоны адаптивного карантина.
Об этом свидетельствуют данные МОЗ, сообщает РБК-Украина.
В 12 регионах превышена норма уровня заболеваемости COVID, в том числе в Киевской области. Наихудшую ситуацию зафиксировали в Черновицкой — 715, Луганской — 687 и Харьковской — 477 областях. К «оранжевой» зоне в Украине могут отнести:
- Днепропетровскую;
- Житомирскую;
- Запорожскую;
- киевскую;
- Сумскую;
- Харьковскую;
- полтавскую;
- Херсонскую;
- Луганскую;
- Донецкую;
- Хмельницкую;
- Черновицкую области.
Ранее «Апостроф» сообщал, что три области Украины могут попасть в «красную» зону карантина.