Карантин Украина — какие области соответствуют оранжевой зоне

В четверг, 7 октября, Министерство здравоохранения обновило данные об уровне заболеваемости в Украине. Более десяти областей соответствуют критериям «оранжевой» зоны адаптивного карантина.

Об этом свидетельствуют данные МОЗ, сообщает РБК-Украина.

В 12 регионах превышена норма уровня заболеваемости COVID, в том числе в Киевской области. Наихудшую ситуацию зафиксировали в Черновицкой — 715, Луганской — 687 и Харьковской — 477 областях. К «оранжевой» зоне в Украине могут отнести:

Днепропетровскую;

Житомирскую;

Запорожскую;

киевскую;

Сумскую;

Харьковскую;

полтавскую;

Херсонскую;

Луганскую;

Донецкую;

Хмельницкую;

Черновицкую области.

Ранее «Апостроф» сообщал, что три области Украины могут попасть в «красную» зону карантина.