Карантин Украина — какие области соответствуют оранжевой зоне

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В четверг, 7 октября, Министерство здравоохранения обновило данные об уровне заболеваемости в Украине. Более десяти областей соответствуют критериям «оранжевой» зоны адаптивного карантина.

Об этом свидетельствуют данные МОЗ, сообщает РБК-Украина.

В 12 регионах превышена норма уровня заболеваемости COVID, в том числе в Киевской области. Наихудшую ситуацию зафиксировали в Черновицкой — 715, Луганской — 687 и Харьковской — 477 областях. К «оранжевой» зоне в Украине могут отнести:

  • Днепропетровскую;
  • Житомирскую;
  • Запорожскую;
  • киевскую;
  • Сумскую;
  • Харьковскую;
  • полтавскую;
  • Херсонскую;
  • Луганскую;
  • Донецкую;
  • Хмельницкую;
  • Черновицкую области.

Ранее «Апостроф» сообщал, что три области Украины могут попасть в «красную» зону карантина.