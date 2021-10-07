Дзидзьо поднял своей легендарной «парочкой с Сарочкой» всю сотню на «Співають всі»

Известный украинский исполнитель Дзидзьо (Михаил Хома), который недавно развелся с женой, певицей Slavia, активно ведет свой аккаунт и часто показывает моменты из личной и творческой жизни в соцсети Instagram, где за ним следит 1,6 миллиона человек.
На официальной странице вокального шоу «Співають всі» показали отрывок из последнего выпуска, на эфир которого пригласили народного любимчика Дзидзьо, в качестве эксперта и судьи.
Певец не мог не порадовать звёздную сотню и уважаемых коллег своим легендарным хитом «Я и Сара», который в итоге заставил встать каждого артиста на «стенке». Всё выступление Михаила сопровождалось бурными аплодисментами и подпеванием известного текста всей сотней, в которой собрался настоящий микс из украинских звёзд шоу-бизнеса, музыки, кино и мира блогерства.
«Мегапопулярный DZIDZIO зажег всех на «Співають всі», — написали в публикации.
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