Забавные кадры, где сыновья — точная копия своих отцов (ФОТО)

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Глядя на эти фотографии понимаешь, что никакой генетической экспертизы не нужно, что установить родственные связи… Тут и так понятно, что «яблоко от яблони недалеко упало».

WuzzUp представляет вашему вниманию 30 забавных кадров, на которые сыновья — точная копия своих отцов.

Маленький клон

Забавные кадры, где сыновья — точная копия своих отцов (ФОТО)

И транспорт у мужчин должен быть одинаково крутым

Забавные кадры, где сыновья — точная копия своих отцов (ФОТО)

Кто кого заиграл

Забавные кадры, где сыновья — точная копия своих отцов (ФОТО)

Сезон открыт!

Забавные кадры, где сыновья — точная копия своих отцов (ФОТО)

Гены передаются даже в позах

Забавные кадры, где сыновья — точная копия своих отцов (ФОТО)

«Заросли мы что-то, пап»

Забавные кадры, где сыновья — точная копия своих отцов (ФОТО)

«Дай соску!»

Забавные кадры, где сыновья — точная копия своих отцов (ФОТО)

У кого слоников больше?

Забавные кадры, где сыновья — точная копия своих отцов (ФОТО)

Две половинки одного целого

Забавные кадры, где сыновья — точная копия своих отцов (ФОТО)

Мода для маленьких и больших classic

Забавные кадры, где сыновья — точная копия своих отцов (ФОТО)

Берегите, мамы, дочек!

Забавные кадры, где сыновья — точная копия своих отцов (ФОТО)

«Пап, скажи, что ты мой телохранитель»

Забавные кадры, где сыновья — точная копия своих отцов (ФОТО)

Хорошо: поели, а потом поспали, поспали, а потом поели…

Забавные кадры, где сыновья — точная копия своих отцов (ФОТО)

Лучезарные улыбки чистюлек

Забавные кадры, где сыновья — точная копия своих отцов (ФОТО)

Сладкий сон сморил обоих

Забавные кадры, где сыновья — точная копия своих отцов (ФОТО)

Ну-ка, догони!

Забавные кадры, где сыновья — точная копия своих отцов (ФОТО)

Апплодисменты, просим на бис!

Забавные кадры, где сыновья — точная копия своих отцов (ФОТО)

Кто кого спать укладывал?

Забавные кадры, где сыновья — точная копия своих отцов (ФОТО)

«Давай прикрою тебя с воздуха!!»

Забавные кадры, где сыновья — точная копия своих отцов (ФОТО)

Вместе весело шагать…

Забавные кадры, где сыновья — точная копия своих отцов (ФОТО)

Музыкальные вкусы — с детства

Забавные кадры, где сыновья — точная копия своих отцов (ФОТО)

На полу ведь места больше!

Забавные кадры, где сыновья — точная копия своих отцов (ФОТО)

Автомеханики

Забавные кадры, где сыновья — точная копия своих отцов (ФОТО)

Архивное фото совместной прогулки

Забавные кадры, где сыновья — точная копия своих отцов (ФОТО)

«Папа, ногу держи ровнее!»

Забавные кадры, где сыновья — точная копия своих отцов (ФОТО)

«На какую ставишь?»

Забавные кадры, где сыновья — точная копия своих отцов (ФОТО)

«Как тебе она?»

Забавные кадры, где сыновья — точная копия своих отцов (ФОТО)

Зажигательная самба на мосту

Забавные кадры, где сыновья — точная копия своих отцов (ФОТО)

Маленький Купидон

Забавные кадры, где сыновья — точная копия своих отцов (ФОТО)

На стааарт, внимание…

Забавные кадры, где сыновья — точная копия своих отцов (ФОТО)