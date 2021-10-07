Забавные кадры, где сыновья — точная копия своих отцов (ФОТО)

Глядя на эти фотографии понимаешь, что никакой генетической экспертизы не нужно, что установить родственные связи… Тут и так понятно, что «яблоко от яблони недалеко упало».

WuzzUp представляет вашему вниманию 30 забавных кадров, на которые сыновья — точная копия своих отцов.

Маленький клон

И транспорт у мужчин должен быть одинаково крутым

Кто кого заиграл

Сезон открыт!

Гены передаются даже в позах

«Заросли мы что-то, пап»

«Дай соску!»

У кого слоников больше?

Две половинки одного целого

Мода для маленьких и больших classic

Берегите, мамы, дочек!

«Пап, скажи, что ты мой телохранитель»

Хорошо: поели, а потом поспали, поспали, а потом поели…

Лучезарные улыбки чистюлек

Сладкий сон сморил обоих

Ну-ка, догони!

Апплодисменты, просим на бис!

Кто кого спать укладывал?

«Давай прикрою тебя с воздуха!!»

Вместе весело шагать…

Музыкальные вкусы — с детства

На полу ведь места больше!

Автомеханики

Архивное фото совместной прогулки

«Папа, ногу держи ровнее!»

«На какую ставишь?»

«Как тебе она?»

Зажигательная самба на мосту

Маленький Купидон

На стааарт, внимание…