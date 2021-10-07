Забавные кадры, где сыновья — точная копия своих отцов (ФОТО)

Глядя на эти фотографии понимаешь, что никакой генетической экспертизы не нужно, что установить родственные связи… Тут и так понятно, что «яблоко от яблони недалеко упало».
WuzzUp представляет вашему вниманию 30 забавных кадров, на которые сыновья — точная копия своих отцов.
Маленький клон
И транспорт у мужчин должен быть одинаково крутым
Кто кого заиграл
Сезон открыт!
Гены передаются даже в позах
«Заросли мы что-то, пап»
«Дай соску!»
У кого слоников больше?
Две половинки одного целого
Мода для маленьких и больших classic
Берегите, мамы, дочек!
«Пап, скажи, что ты мой телохранитель»
Хорошо: поели, а потом поспали, поспали, а потом поели…
Лучезарные улыбки чистюлек
Сладкий сон сморил обоих
Ну-ка, догони!
Апплодисменты, просим на бис!
Кто кого спать укладывал?
«Давай прикрою тебя с воздуха!!»
Вместе весело шагать…
Музыкальные вкусы — с детства
На полу ведь места больше!
Автомеханики
Архивное фото совместной прогулки
«Папа, ногу держи ровнее!»
«На какую ставишь?»
«Как тебе она?»
Зажигательная самба на мосту
Маленький Купидон
На стааарт, внимание…