Корисні і ситні: які продукти рекомендують їсти на сніданок

Хронічне запалення може мати серйозні руйнівні наслідки в довгостроковій перспективі. Фактично, це пов’язано з серцевими захворюваннями, раком, діабетом, артритом і захворюваннями кишечника.

Але є спосіб захиститися не тільки від запалень, але і ряду хвороб. Це, в свою чергу, зможе сприяти довголіттю. Для цього, вважає медик Емі Девіс, необхідно правильно харчуватися, зокрема – снідати.





“Типові продукти для сніданку, такі як солодкі пластівці, Випічка і млинці, містять багато рафінованих вуглеводів і досить мало поживних речовин, таких як білок, корисні жири і клітковина”, – попереджає експерт. Вона зазначає, що, оскільки сніданок задає тон щоденному раціону, має сенс приділяти першочергову увагу протизапальним продуктам з ранку.

Горіхи

Огляд, опублікований в The American Journal of Clinical Nutrition за 2016 рік, показав, що більше споживання горіхів пов’язане з меншою кількістю запальних біомаркерів. Зокрема, волоські горіхи мають потужний ефект завдяки великій кількості альфа-ліноленової кислоти і омега-3.

Ягоди

В одному невеликому дослідженні 2011 року, опублікованому в Journal of Atherosclerosis and Thrombosis, Дорослі з надмірною вагою, які їли полуницю, мали більш низькі рівні певних запальних маркерів, пов’язаних з серцевими захворюваннями. Інше дослідження, представлене в журналі Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, показало, що щоденне вживання чорниці протягом шести тижнів знижує окислювальний стрес і збільшує протизапальні цитокіни.

Цільнозернові продукти

Згідно з дослідженням, опублікованим в Journal of Nutrition, цільнозернові продукти можуть допомогти боротися із запаленням.

lhealth.info