жена Павлика пожаловалась на отдых с ребенком

Украинский певец Виктор Павлик вместе с семьей отдыхает на турецком курорте Белеке. Его жена, блогер Екатерина Репяхова пожаловалась на отдых с трехмесячным сыном.

О трудностях отдыха с малышом она рассказала на своей странице в Instagram-сториз.

Она отметила, что Михаил не хочет спать и постоянно плачет.

«Михаил сегодня в коляске не хотел спать, кричал. Люди оборачивались. На нас и так смотрят, а с криком Миши вообще думают, что мы горе-родители», — рассказала блогер.

Виктор и Екатерина из-за этого не могут полноценно расслабиться и насладиться отдыхом, что сильно огорчает новоиспеченную маму.

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«Мы с Мишуткой пришли к морю. Хочу положить его спать до завтрака, чтобы нормально позавтракать. Но пока мне это не сильно удается. Мне просто хочется плакать, мне не хочется ни отдыха, ничего. Если бы я знала, что такое будет… Не знаю, что делать. Принципиально не брать его на руки, или наоборот, брать и успокаивать? Я не знаю», — поделилась Екатерина.

У Виктора и Екатерины это первая поездка за границу с ребенком. Даже в самолете, сообщает Репяхова, Михаил не спал, а мама пыталась с ним играть и носить на руках.

Напомним, ранее сообщалось, дети Виктора Павлика все еще не навестили младшего брата.