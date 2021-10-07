Евгений Мецгер 7 октября получил подозрение от прокуратуры

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Председатель правления «Укрэксимбанка» Евгений Мецгер 7 октября
получил подозрение от прокуратуры. Об этом он написал на своей странице в
Facebook.

Я готов сотрудничать со следствием: Евгений Мецгер получил подозрение

Главе правления банка вручили подозрение, фото из открытых источников

По его словам, утром правоохранители вручили ему
подозрение, прибыв по месту жительства. Также руководитель банка
сообщил, что уже написал заявление об отстранении от исполнения
обязанностей.

Кроме того, Евгений Мецгер подчеркнул, что готов
сотрудничать со следствием и еще раз извинился перед журналистами —
Кириллом Овсяним и Александром Мазуром и их коллегами.

Как
известно из документа, что Мецгер подозревается в совершении
правонарушения по части 1 и части 3 статьи 171 Уголовного кодекса
Украины (незаконное изъятие журналистских материалов и технических
средств, влияние на журналиста с целью препятствования выполнению им
профессиональных обязанностей).

Данные в Единый реестр досудебных
расследований внесли следователи Голосеевского управления Национальной
полиции города Киева. По факту возбуждено уголовное производство от 4
октября.

Напомним, что Евгений Мецгер уже извинялся перед
журналистами. Также глава правления «Укрэксимбанка» обратился ко всей
общине журналистов Украины с просьбой простить его за поведение, которое
многих обидела, потому что люди восприняли сказанное им на свой счет.

Как сообщал портал «Комментарии», команда журналистских расследований «Схемы» возобновила и представила общественности кадры нападения во время интервью в государственном «Укрэксимбанка». Наталья Седлецкая рассказывает, что команде «Схем» помогли распознать нападающего на видеооператора. Им оказался Игорь Тельбизов. Он возглавляет департамент банковской безопасности данного учреждения. На видео четко видно, как работник безопасности отбирает видеоаппаратуру и забирает журналистскую технику на другой этаж.
Также мы писали, что депутаты подали два запроса относительно справедливого расследования инцидента и привлечения к ответственности виновных. Александр Качура отметил, что о связи между семьей банкира и Еленой Кравец он ничего не знает, но уверен, что никакие связи не должны влиять на следствие, если человек нарушает закон.
Я готов сотрудничать со следствием: Евгений Мецгер получил подозрение - фото 2