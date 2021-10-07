Председатель правления «Укрэксимбанка» Евгений Мецгер 7 октября

получил подозрение от прокуратуры. Об этом он написал на своей странице в

Facebook.

Главе правления банка вручили подозрение, фото из открытых источников

По его словам, утром правоохранители вручили ему

подозрение, прибыв по месту жительства. Также руководитель банка

сообщил, что уже написал заявление об отстранении от исполнения

обязанностей.

Кроме того, Евгений Мецгер подчеркнул, что готов

сотрудничать со следствием и еще раз извинился перед журналистами —

Кириллом Овсяним и Александром Мазуром и их коллегами.

Как

известно из документа, что Мецгер подозревается в совершении

правонарушения по части 1 и части 3 статьи 171 Уголовного кодекса

Украины (незаконное изъятие журналистских материалов и технических

средств, влияние на журналиста с целью препятствования выполнению им

профессиональных обязанностей).

Данные в Единый реестр досудебных

расследований внесли следователи Голосеевского управления Национальной

полиции города Киева. По факту возбуждено уголовное производство от 4

октября.

Напомним, что Евгений Мецгер уже извинялся перед

журналистами. Также глава правления «Укрэксимбанка» обратился ко всей

общине журналистов Украины с просьбой простить его за поведение, которое

многих обидела, потому что люди восприняли сказанное им на свой счет.