Первый город в Украине вводит проезд в транспорте только для вакцинированных

Запорожская область переходит в «оранжевую» зону карантина. В связи с чем городские власти Мелитополя ввели уже ряд ограничений. В частности, они касаются проезда в общественном транспорте, сообщает местное издание «Наш город».

Указано, что соответствующее решение было принято на заседании комиссии по ТЭБ и ЧС.

В частности, с сегодняшнего дня транспорт будет курсировать в городе с 6.00 до 9.00 утра и с 16.00 до 19.00 вечером.

Так, в маршрутки не будут пускать лиц, которые не вакцинированы от коронавируса или не имеют при себе отрицательный результат ПЦР-теста. Это требование будет распространяться и на водителей.

При этом пользоваться общественным транспортом смогут горожане, которые получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.

Указано, что исключением будут только школьники, которых будут перевозить только при наличии соответствующего документа из учреждения образования.

Напомним, Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в стране. По состоянию на утро 6 октября 11 областей страны отвечают «оранжевой» зоне адаптивного карантина.

С 20 сентября, Украина перешла в желтую зону адаптивного карантина. Новые карантинные нормы вошли в действие. В то же время вакцинированные люди могут обойти большинство ограничений в «желтой» и даже «красной» зоне. Кроме того, появились два вида ковид-сертификатов: «зеленые» и «желтые».

К слову, 23 сентября, в связи с введением «желтого» уровня эпидемической опасности в Украине, бизнесу предлагается два варианта работы.