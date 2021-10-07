В Мелитополе в общественный транспорт не пускают невакцинированных

Непривитые жители Запорожской области не смогут пользоваться маршрутными такси.

Об этом сообщает «Наш город».

Так, с 7 октября в Мелитополе ездить в маршрутках смогут только те пассажиры, которые предъявят сертификат о вакцинации (об одной прививке или полной вакцинации) или отрицательный ПЦР-тест.

Требования касаются и водителей общественного транспорта. Учеников будут возить при предъявлении документа из школы.

Более того, транспорт будет ездить только с 6.00 до 9.00 утром и с 16.00 до 19.00 вечером.

Такое решение приняли на заседании комиссии по ТЭБ и ЧС в связи с переходом области в «оранжевую» карантинную зону. Проверять наличие и подлинность сертификатов будут сотрудники полиции, а также Госпродпотребслужбы.

Сейчас же, несмотря на проверки маршруток, в общественном транспорте мелитопольцы ездят в основном без масок.

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