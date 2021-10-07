Иван Лукеря объяснил роль информации в отношениях с общинами

Нужно изменить подходы к сбору данных на территориях, говорит он.

«На сегодня нормально реформирован сбор налоговых поступлений. Подробно мониторится ситуация с ковидом: количество больных, заполняемость коек, баллонов с кислородом, вакцинация. Можно пойти в сельскую школу, сколько там вакцинированных учителей. Конечно, эта информация запущена. По налогам ты можешь посмотреть, в регионе где больше уплачивается земельного налога. Где больше уплачивается подоходного налога, другого. А где в масштабах страны больше налогов уплачивается», — отмечает чиновник.

Сейчас такую информацию надо сделать более доступной для граждан. «На одной такой геоинформационной системе мониторинга развития территорий наших публиковать просто статистическую информацию. Будет модуль управления, можешь сделать взаимозаменяемость, сравнения. Сейчас этого нет, система находится в разработке. Это полугодовая работа, но на самом деле мы все это время жили, собирали большое количество ненужной информации, не так. И вообще решения очень мало принимались на основе каких-то данных», — говорит Лукеря.

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