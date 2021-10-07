MamaRika выступила в Киеве через два месяца после родов

Украинская певица MamaRika не может долго сидеть дома и не радовать фанатов своим творчеством.
Артистка через два месяца после родов вышла на сцену. MamaRika дала свой сольный концерт в Киеве.
«Я пережила такой трэш с молокоотсосами в машинах и Сергеичем с ребенком на руках почти сутки. Доказано, что кормящая мама двухмесячного сына, может гастролировать», — поделилась знаменитость.
Кстати, MamaRika говорит, что наконец-то вернулась в шоу-бизнес. Поэтому она и в дальнейшем будет устраивать концерты для своих фанатов
ТСН