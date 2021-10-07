MamaRika выступила в Киеве через два месяца после родов

Украинская певица MamaRika не может долго сидеть дома и не радовать фанатов своим творчеством.

Артистка через два месяца после родов вышла на сцену. MamaRika дала свой сольный концерт в Киеве.





«С моей памяти никогда не исчезнут ваши горящие глаза и песни в унисон в тот вечер! Это было очень душевно!» — эмоционально рассказала артистка.

К слову, оставить в Одессе своего маленького Давида звезда не смогла, к тому же она его кормит грудью. Поэтому в Киев артистка приехала вместе с сыном и мужем, Сергеем Середой.

«Я пережила такой трэш с молокоотсосами в машинах и Сергеичем с ребенком на руках почти сутки. Доказано, что кормящая мама двухмесячного сына, может гастролировать», — поделилась знаменитость.

Кстати, MamaRika говорит, что наконец-то вернулась в шоу-бизнес. Поэтому она и в дальнейшем будет устраивать концерты для своих фанатов

ТСН