Лобода неожиданно приехала в Украину: стало известно зачем

Певица Светлана Лобода приехала в Киев, чтобы презентовать свой новый хит Americano на украинских радиостанциях. Об этом певица рассказала в своем Instagram.

Исполнительница успела посетить две радиостанции — NRJ и «Наше радио» — и дать небольшое интервью.

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Во время интервью на радио HRJ приятным сюрпризом для Лободы стало знакомство с автором ее нового хита Никитой Киселевым. Это уже вторая песня, которую Киселев пишет для Лободы, первым хитом стал трек «Париж».

После этого в Instagram певицы также появился пост с благодарностью к поклонникам, которые по достоинству оценили работу певицы.

«Американо» благодаря вашему отклику, моментально поднялся на вершины всех чартов, что лично для меня означает только одно — вы со мной, и это настоящая любовь», — написала Лобода.

В комментариях к публикации фанаты снова осыпали Лободу комплиментами и написали, что с нетерпением ждут клип на новую песню.

Напомним, недавно Realist.online писал, что Лобода рассказала о воспитании детей и экс-супруге.