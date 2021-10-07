Самые мощные АЗС развиваются за счет уклонения от уплаты налогов

На топливном рынке Украины царит бардак и хаос. Ведь мало кто знает, как разница в налоговой нагрузке на одну АЗС между сетями первой десятки. А разница составляет 33 раза. Это расстояние между ОККО и Sun Oil. А между нагрузкой на литр и вовсе пропасть – 22 раза. Настолько больше в 2020 году платила сеть Shell, чем «Авантаж 7» (1,79 против 0,08 грн/л). При этом первая за последние года построила 1-2 новых комплекса, а вторая строит их по 3-5 штук в год, каждый – по 1 млн долларов и более. Как передает издание «Комментарии», об этом у себя в Facebook пишет директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

АЗС Фото: из открытых источников

«Мои кумиры из БРСМ за 2020 год выросли на 30 АЗС, купили нефтебазу, стали спонсором «Шахтера». Всего потратили минимум 20 млн долларов. А налогов платили на литр немногим больше «Авантажа». 16 копеек с литра! Полпроцента от стоимости! Половина процента, Карл! Допустим, мне понятно, почему люди едут на БРСМ и «Авантаж». Наср*ть на госбюджет, свой карман ближе, каждый сам за себя!», – пишет Сергей Куюн.

Он добавляет, также понятно, почему БРСМ, «Авантаж» и прочие так называемые дискаунтеры «забили» на налоги. Это бизнес, каждый сам за себя. Зачем платить в бюджет, если можно скупить заправки у тех лузеров, кто больше не могут с тобой конкурировать? Владелец БРСМ вообще живет в Италии, ему все равно на тот украинский госбюджет. Удивительно, но вот чужестранцам из Shell’у, наоборот, не все равно, платят как надо.

«Мне непонятно другое: чем у нас занимается Государственная налоговая служба? Или там все слепые? Как можно не замечать такого беспредела? Мы выколупываем данные откуда только можно, тратим на анализ недели, а вы имеете всю информацию на своих мониторах и не делаете ничего! То вам законов не хватает, то у вас полномочий в карантин не хватает… На деле не хватает вам совести. 10,5 млрд грн можно поднять с АЗС, заставив их платить хотя бы по средней планке лидеров рейтинга 2020 года», – резюмировал Сергей Куюн.





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