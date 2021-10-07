Зеленский был против участия Венецианской комиссии в законопроекте об олигархах, – СМИ

Президент Владимир Зеленский был против привлечения Венецианской комиссии к анализу проекта закона об олигархах на предмет соблюдения прав человека. Об этом пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники в «Слуге Народа».

«Мы с Димой (Дмитрием Разумковым – ред.) встречались после Дня Независимости и договорились, что будем работать вместе. Потом он взял и отправил закон об олигархах в Венецианскую комиссию. Я его набираю и спрашиваю: «Ты обязан это делать, ты можешь не отправлять?» Дима говорит, что может и не отправлять. «Так зачем ты меня подставляешь и валишь мой закон?» – цитирует слова Зеленского источник «Украинской правды» – один из участников «Большой фракции» в Трускавце.

«Украинская правда» утверждает, что вывод Венецианской комиссии относительно скандального законопроекта об олигархах «вряд ли порадует Зе! Команду».

По данным издания, именно обращение спикера к Венецианской комиссии по поводу этого проекта закона и стало поводом для отставки спикера.

«Если бы не было закона об олигархах как основания снять Разумкова, придумали бы любое другое. В конце концов, Зеленский и его фракция вроде бы имеют моральное право требовать от своего спикера или работать на их команду, или найти себе другую», – отмечает издание «Украинская правда».

Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах, не дожидаясь выводов Венецианской комиссии и несмотря на критику международных экспертов.

Процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции, а фракция «Европейская солидарность» обратилась в правоохранительные органы.