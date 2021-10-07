Потап с Позитивом оторвались без Насти Каменских и Нади Дорофеевой

Потап показал забавное видео вместе с Позитивом. Соответсвующее видео появилось на его официальной странице в социальной сети.

Известный украинский продюсер и рэпер Потап, муж Насти Каменских, активно ведет аккаунт в социальной сети Instagram, где показывает отрывки личной и творческой жизни. На его официальную страницу подписано 1,9 миллиона человек, которые являются достаточно активными пользователями. Они лайкают каждый его пост и пишут разные комментарии.

5 октября рэпер опубликовал видеозапись с Позитивом.

Глеб Потап и Володя @positiff за столом засиделись не зря)))

, — подписал видеозапись он.

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На записи можно увидеть, как украинский рэпер одевается и общается с танцором и певцом фразами из легендарного советского сериала «Место встречи изменить нельзя». Потап отыгрывает персонажа Глеба Жиглова, которого играл артист и великий музыкант, поэт Владимир Высоцкий.

Позитив же отыграл роль Шарапова, исполненного советским актером Владимиром Конкиным.

Слушай, Глеб. Как это у тебя получается — быстро, ловко? Вот мне бы так научиться

, — спрашивает Шарапов в исполнении Алексея Завгороднего.

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