Старые игрушки, от которых становится не по себе (ФОТО)

1

Детские психологи уверяют, что родителям не стоит беспокоиться, если их чадо из всей груды игрушек выбирает самого пугающего монстра и возится с ним дни напролет. С точки зрения науки это говорит о том, что ребенок по собственной инициативе учится преодолевать свои страхи. Получается, даже полезно покупать малюткам всяких монстров. Но всему же есть предел!
Старые игрушки, от которых становится не по себе

1.

Надпись на упаковке: «Старая ведьма, высекающая красочные безвредные искры». А в полнолуние на оборотной стороне, вероятно, проступало что-то вроде: «…пока вы не заснете…».
Старые игрушки, от которых становится не по себе

2.

«Акробаты Кренделла» родом из 1867 года. Тогда, очевидно, в американском обществе считалось нормой, если акробат улыбался, как серийный убийца-каннибал.
Старые игрушки, от которых становится не по себе

3.

Мясной рынок. Что и говорить, игры с сырым мясом — это то, что нужно для гармоничного развития ребенка! А товар в этот магазин поставляли, наверное, акробаты Кренделла.
Старые игрушки, от которых становится не по себе

4.

Стоило неосторожным движением задеть макушку этого порождения немецких мастеров игрушечного дела, как оно начинало визжать и вращать глазами, как Карабас-Барабас.
Старые игрушки, от которых становится не по себе

5.

Маленькая мисс без имени. Вот здесь все понятно. Гениальный маркетинговый ход: чувствительное сердце ребенка сжимается от жалости к этой обездоленной кукле, одетой в холщовый мешок, и родители вынуждены покупать новые наряды, пока Маленькая мисс не перестанет плакать.
Старые игрушки, от которых становится не по себе

6.

Ползучий клоун. Темной-темной ночью этот гомункул, перебирая паучьими лапками, подбирается к кроватке малыша, клюкой приподнимает одеяло, забирается на шею…
Старые игрушки, от которых становится не по себе

7.

Кукла Кобе. Таких страшилищ производили в Японии в конце XIX века. Стоило его наклонить, и глаза с языком вываливались вперед на добрый сантиметр. Как и у тех, кому «посчастливилось» увидеть эту ужасную деревяшку в темное время суток.
Старые игрушки, от которых становится не по себе

8.

А этих товарищей, по всей видимости, использовали как пугало. Все пролетающие мимо вороны падали замертво.
Старые игрушки, от которых становится не по себе

9.

«Багровый ужас». Самое страшное в этой игрушке — не количество рук и не глаза, горящие инфернальным огнем, а то, что это конструктор. То есть из отдельных частей шаг за шагом вырастал вот такой монстр. Лучше бы сделали антиконструктор: малыш, разбери скорее это чудище!
Старые игрушки, от которых становится не по себе

— Zefirka 