Старые игрушки, от которых становится не по себе (ФОТО)

Детские психологи уверяют, что родителям не стоит беспокоиться, если их чадо из всей груды игрушек выбирает самого пугающего монстра и возится с ним дни напролет. С точки зрения науки это говорит о том, что ребенок по собственной инициативе учится преодолевать свои страхи. Получается, даже полезно покупать малюткам всяких монстров. Но всему же есть предел!



1.

Надпись на упаковке: «Старая ведьма, высекающая красочные безвредные искры». А в полнолуние на оборотной стороне, вероятно, проступало что-то вроде: «…пока вы не заснете…».



2.

«Акробаты Кренделла» родом из 1867 года. Тогда, очевидно, в американском обществе считалось нормой, если акробат улыбался, как серийный убийца-каннибал.



3.

Мясной рынок. Что и говорить, игры с сырым мясом — это то, что нужно для гармоничного развития ребенка! А товар в этот магазин поставляли, наверное, акробаты Кренделла.



4.

Стоило неосторожным движением задеть макушку этого порождения немецких мастеров игрушечного дела, как оно начинало визжать и вращать глазами, как Карабас-Барабас.



5.

Маленькая мисс без имени. Вот здесь все понятно. Гениальный маркетинговый ход: чувствительное сердце ребенка сжимается от жалости к этой обездоленной кукле, одетой в холщовый мешок, и родители вынуждены покупать новые наряды, пока Маленькая мисс не перестанет плакать.



6.

Ползучий клоун. Темной-темной ночью этот гомункул, перебирая паучьими лапками, подбирается к кроватке малыша, клюкой приподнимает одеяло, забирается на шею…



7.

Кукла Кобе. Таких страшилищ производили в Японии в конце XIX века. Стоило его наклонить, и глаза с языком вываливались вперед на добрый сантиметр. Как и у тех, кому «посчастливилось» увидеть эту ужасную деревяшку в темное время суток.



8.

А этих товарищей, по всей видимости, использовали как пугало. Все пролетающие мимо вороны падали замертво.



9.

«Багровый ужас». Самое страшное в этой игрушке — не количество рук и не глаза, горящие инфернальным огнем, а то, что это конструктор. То есть из отдельных частей шаг за шагом вырастал вот такой монстр. Лучше бы сделали антиконструктор: малыш, разбери скорее это чудище!



— Zefirka