Штрафы за незаконный вылов в Украине увеличили в сотни раз

Больше всего придется заплатить за незаконный вылов сома – 5 117 грн за один экземпляр

Кабмин принял постановление об увеличении размеров штрафов за незаконный вылов рыбы. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 6 октября, сообщает Госрыбагентство.

«Необходимость разработки этого акта правительства была обусловлена тем, что в последний раз таксы за незаконный вылов рыбы пересматривались почти 10 лет назад, а поэтому сегодня никоим образом не соответствуют экономической ситуации в стране и не побуждают нарушителей к прекращению незаконной деятельности», – заявили в ведомстве.

Так, в 2020 году органами рыбоохраны выявлено свыше 46 тыс. правонарушений, из которых более 13 тыс. являются грубыми нарушениями правил рыболовства.

Общее количество изъятых незаконно добытых водных биоресурсов составляет более 142 тонн. Общая сумма ущерба, нанесенного в 2020 году рыбному хозяйству в результате нарушений правил рыболовства и охраны водных биоресурсов составляет 101,9 млн грн.

Постановлением правительство увеличило размер штрафов за незаконный вылов одного экземпляра:

карася серебристого в 93 раза (с 17 до 1 581 грн);

окуня в 186 раз (с 17 до 3 162 грн);

красноперки в 23 раза (с 68 до 1 564 грн);

линя в 13,4 раза (с 119 до 1 598 грн);

леща в 9,7 раз (с 170 до 1 649 грн);

плоскирки в 46 раз (с 34 до 1 564 грн);

щуки в 10,2 раза (с 340 до 3 468 грн);

судака в 7 раз (с 510 до 3 587 грн);

сома в 12 раз (с 425 до 5 117 грн);

раков в 130 раз (с 25,5 до 3 332 грн) и другие.

Графика: Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины

«Реализация постановления увеличит поступления средств в местные бюджеты в виде возмещения причиненных убытков рыбному хозяйству Украины в результате нарушения правил рыболовства», – резюмировали в Госрыбагентстве.

К слову, в Киевской области будут судить браконьеров, которые вылавливали рыбу в промышленных масштабах (фото).