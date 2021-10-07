Вблизи села Соколовка Львовской области нашли братскую могилу — фото

Вблизи с. Соколовка Львовской области в результате поисково-эксгумационных исследований было обнаружено массовое захоронение воинов Украинской повстанческой армии.

Об этом пишет Мемориально-поисковый центр «Доля».

Всего были эксгумированы 16 останков, среди которых одна женщина.

Отмечается, что большинство мужчин погибли в молодом возрасте, в результате огнестрельных ран, полученных в бою. В нескольких погибших обнаружены травмы, нанесенные тупым предметом, которые могли быть получены незадолго до смерти, или в момент смерти.

«По результатам антропологических исследований можно сделать вывод, что удары наносили в голову и лицо тупым предметом, или прикладом винтовки. Как правило, таким образом вели себя НКВДисты с задержанными, или ранеными воинами», — отмечают ученые.

В нескольких бойцов также найдено мелкие личные вещи.

По словам исследователей, характер обнаруженного захоронения свидетельствует, что тела погибших воинов УПА забрали с поля боя и хаотично сбросили в яму.

Как сообщал «Апостроф», в Ровенской области раньше тоже обнаружили братскую могилу воинов УПА.