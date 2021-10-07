Курс валют на 7 октября

Обмен валют, фото: Знай.ua

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Ранее мы писали о том, что украинцам обещают рост экономики в 2022 году: что будет с долларом и сколько потратят на медицину и образование. В целом расходы запланированы на уровне 1441 млрд грн или плюс 100 млрд (+7,4%), к изначальным планам на этот год.

Напомним, «ПриватБанк» повышает тарифы и требует декларации о доходах, украинцы массово жалуются на новые правила.

Как сообщал портал Знай.ua, курс доллара «закрутит гайки» украинцам в 2022 году: эксперты ошеломили прогнозом

Также портал Знай.ua писал, что МВФ спрогнозировал реальний ВВП Украины на 2023-2025 годы. По мнению специалистов, после спада в этом году на 8,2% и восстановления в 2021-м на 1,1% и в 2022-м на 3%, в 2023 году рост украинской экономики ускорится до 3,4%, в 2024-м – до 3,8%, в 2025-м – до 4%.

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