Курс валют на 7 октября

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Национальный банк Украины опубликовал официальный курс иностранных валют на 7 октября 2021 года.

Курс доллара по сравнению с показателями в среду, 6 октября, упал в цене и теперь составляет 26,35 гривен. Об этом сообщает пресс-служба официального регулятора.

Курс валют НБУ на 7 октября

Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

— 1 доллар США – 26,3503 гривен;

— 1 евро – 30,4135 гривен.

Таким образом, курс доллара снизился в стоимости на 7 копеек, так же как и евро подешевел на 24 копейки.

Обмен валют, фото: Знай.ua

Обмен валют, фото: Знай.ua

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Ранее мы писали о том, что украинцам обещают рост экономики в 2022 году: что будет с долларом и сколько потратят на медицину и образование. В целом расходы запланированы на уровне 1441 млрд грн или плюс 100 млрд (+7,4%), к изначальным планам на этот год.

Напомним, «ПриватБанк» повышает тарифы и требует декларации о доходах, украинцы массово жалуются на новые правила.

Как сообщал портал Знай.ua, курс доллара «закрутит гайки» украинцам в 2022 году: эксперты ошеломили прогнозом

Также портал Знай.ua писал, что МВФ спрогнозировал реальний ВВП Украины на 2023-2025 годы. По мнению специалистов, после спада в этом году на 8,2% и восстановления в 2021-м на 1,1% и в 2022-м на 3%, в 2023 году рост украинской экономики ускорится до 3,4%, в 2024-м – до 3,8%, в 2025-м – до 4%.

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