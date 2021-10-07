Курс валют на 7 октября

Национальный банк Украины опубликовал официальный курс иностранных валют на 7 октября 2021 года.
Курс доллара по сравнению с показателями в среду, 6 октября, упал в цене и теперь составляет 26,35 гривен. Об этом сообщает пресс-служба официального регулятора.
Курс валют НБУ на 7 октября
Официальные курсы валют установлены на таком уровне:
— 1 доллар США – 26,3503 гривен;
— 1 евро – 30,4135 гривен.
Таким образом, курс доллара снизился в стоимости на 7 копеек, так же как и евро подешевел на 24 копейки.