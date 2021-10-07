Вирус свирепствует: На Хмельнитчине за сутки COVID-19 заболело больше полутысячи людей

В Хмельницкой области ситуация с распространением коронавируса становится все более угрожающей. Только за одни сутки еще семь пациентов умерли и почти 550 подолян заболели.

Об этом информирует Depo.Хмельницкий со ссылкой на пресс-службу ОГА.





По состоянию на 12:00 6 октября в Хмельницкой области зарегистрировано 97 786 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 4 316 — дети, 5 012 — медработники.

Выявлено 549 новых случаев заболевания:

362 — Хмельницкий район

97 — Шепетовский район

90 — Каменец-Подольский район

За минувшие сутки проведено 1 692 исследования методом ПЦР, 633 — методом ИФА, 455 — тестов на антиген.

Выздоровел 90 161 человек (92,2% от подтвержденных случаев), из них 3 689 — дети, 4 883 — медработники.

Выздоровели 147 человек:

75 — Хмельницкий район

30 — Шепетовский район

42 — Каменец-Подольский район

Количество летальных случаев в результате осложнений из-за COVID-19 в области — 2 066.

Зарегистрировано 7 летальных случаев:

5 — Хмельницкий район (женщины 47,60,37 лет, мужчины 59,74 лет)

2 — Каменец-Подольский район (женщина 84 лет, мужчина 52 лет)

Источник: www.depo.ua

Напомним, за минувшие сутки в области умерли 27 пациентов с коронавирусом.