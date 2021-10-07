Бывшая сотрудница Трампа рассказала о прозвище «Рапунцель» для его жены

В Белом доме служба безопасности дала супруге бывшего президента США Дональда Трампа Мелании псевдоним Рапунцель. Об этом в своей книге «Сейчас я отвечу на ваши вопросы: что я видела в Белом доме Трампа» рассказала бывший пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем, сообщает Вusiness Insider.

В книге сообщается, что Мелания Трамп редко участвовала в поездках и мероприятиях, в основном находясь либо в Белом доме, либо со своими родителями, либо с сыном Бэрроном. Из-за этого, утверждает Гришем, секретная служба, занимающаяся охраной первых лиц государства, прозвала ее Рапунцель.

Гришем утверждает, что Мелания Трамп проводила много времени, работая над фотоальбомами. В одном из мест книги Гришем сообщила, что фотоальбомы были одним из «двух детей Мелании».

Газета The Washington Post приводит другие отрывки из книги. Гришем написала, что Трамп, «будучи жадным до сплетен», проявлял постоянный интерес к ее отношениям с бойфрендом, который также работал в Белом доме, и задавал интимные вопросы об их отношениях.

Гришем описывает случай, когда Мелания Трамп спросила у нее, как она переносит разрыв со своим парнем. Она якобы рассказала первой леди, что разрыв был жестким, при этом ее парень занимался с ней сексом. По словам Гришем, Мелания спросила у нее, звонила ли она в полицию. «И я ответила: «нет», объяснив, что так близко к выборам было бы нехорошо, если бы над администрацией навис еще один скандал с домашним насилием. У меня также не было доказательств. Она кивнула и не стала развивать эту тему дальше», – цитирует издание Гришем.

Напомним, Дональд Трамп и его жена Мелания выбрали одинаковую одежду для последнего рождественского снимка в Белом доме.