В Киеве 7 октября массово отключат свет — список адресов

В четверг, 7 октября, в нескольких районах Киеве запланированы отключения электроэнергии из-за проведения ремонтных работ и технического переоснащения.

Об этом свидетельствуют данные сайта ДТЕК Киевские электросети.

Света не будет в Печерском, Голосеевском, Соломенском, Дарницком, Днепровском и некоторых других районах. Сотрудники коммунальных служб устранят дефекты, проведут капитальный ремонт и техническое переоснащение.

График отключения света и адреса можно узнать по ссылке.

Ранее «Апостроф» сообщал, что в среду, 6 октября, в Киевской области также проходили массовые отключения света из-за ремонта на подстанциях. В некоторых домах электроснабжение отсутствовало весь.